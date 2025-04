BARI – Carmela Fiorella, dirigente delle risorse umane di Aeroporti di Puglia e moglie del consigliere regionale ed ex capogruppo PD Filippo Caracciolo, si è dimessa ieri con una comunicazione via PEC.

La sua nomina, avvenuta appena due settimane fa, il 1° aprile, era finita al centro di polemiche per presunte irregolarità nel concorso pubblico che l’aveva vista vincitrice.

Il bando, pubblicato a febbraio 2024, aveva sollevato fin da subito più di una perplessità.

La selezione – durata oltre un anno – si è infatti svolta in modo anomalo: la pubblicazione del bando è durata appena 15 giorni, di cui solo 10 lavorativi.

Dei tre candidati ammessi, Fiorella è risultata di fatto l’unica in gara.

Gli altri due concorrenti sono stati esclusi per motivazioni controverse. Uno per aver presentato una domanda «illeggibile», l’altra – una manager barese attualmente responsabile HR di Ita Airways nel Regno Unito – per aver fornito un’autocertificazione «difforme» rispetto ai requisiti richiesti.

Proprio quest’ultima esclusione ha alimentato dubbi sull’effettiva trasparenza della selezione.

A sollevare la questione è stata la richiesta di accesso civico presentata da un quotidiano, in seguito alla quale Aeroporti di Puglia ha reso noti i documenti del concorso.

Carte che, secondo quanto emerso, evidenzierebbero criticità sul curriculum e sul titolo di studio presentati dalla neo-dirigente.

La vicenda ha inevitabilmente assunto anche un risvolto politico, considerata la posizione istituzionale del marito di Fiorella.

Per ora, le dimissioni della 38enne sembrano chiudere un caso che rischiava di trasformarsi in un nuovo scandalo nella gestione delle società partecipate regionali.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it