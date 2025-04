Cerignola, la pista ammazza-ciclisti in via Sant'Antonio. Cittadini: “Senza asfalto è pericolosa” - Fonte: cerignolaviva

CERIGNOLA (FOGGIA) – Una pista ciclabile delimitata da una semplice striscia gialla su una pavimentazione ancora in basolato.

È quanto apparso questa mattina lungo Viale Sant’Antonio, una delle arterie principali della città.

Una novità che ha subito suscitato stupore – e in molti casi preoccupazione – tra residenti, automobilisti e soprattutto tra gli amanti delle due ruote.

A far discutere è proprio lo stato del fondo stradale, ancora composto dalle vecchie “chianghe”, le lastre in pietra tipiche ma sconnesse, ben lontane da una superficie adatta alla percorrenza ciclabile.

Sui social, i commenti non si sono fatti attendere.

“Se vai lì con una bicicletta, potresti frantumarti le ossa – scrive un utente – Per favore asfaltate quel tratto, altrimenti ci scappa il ferito grave, se non peggio”.

La pista, che prosegue anche su Via Vittorio Veneto e Via Osteria Ducale, è stata subito ribattezzata dai più critici come una “pseudo ciclabile”.

Non convince né i ciclisti, che la giudicano impraticabile, né i cittadini, che si interrogano sull’effettiva utilità e sicurezza dell’intervento.

Dai commenti emergono anche interrogativi sul costo dell’operazione.

“Quanto ha speso il Comune per realizzare una pista così?” si chiedono in molti, definendo l’opera “imbarazzante” e “potenzialmente pericolosa”.

Al momento, non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale in merito ai prossimi interventi sul tratto o a un eventuale completamento con asfalto. Ma la questione è già sulla bocca di tutti.

Lo riporta cerignolaviva.it