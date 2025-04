Cerignola storico in Coppa Italia, ma la promozione resta l’obiettivo primario

Il Cerignola ha raggiunto un traguardo storico per il club: per la prima volta nella sua lunga storia, la squadra ofantina prenderà parte alla Coppa Italia Frecciarossa. Questo prestigioso risultato è stato raggiunto grazie a un’ottima stagione nel girone C di Serie C, dove attualmente occupa il secondo posto in classifica con 64 punti, a soli due turni dalla conclusione della stagione regolare. La qualificazione alla Coppa Italia rappresenta un’occasione unica per il Cerignola, che potrà confrontarsi con squadre di Serie B nella competizione nazionale. Affrontare club di categoria superiore offrirà ai ragazzi di mister Ivan Tisci un’importante vetrina per testare il proprio valore e fare esperienza in palcoscenici più prestigiosi.

Nonostante il grande traguardo, la priorità del Cerignola rimane la promozione in Serie B, un sogno che può essere realizzato solo attraverso il playoff. La squadra ofantina ha ancora la possibilità di centrare il salto di categoria, ma per farlo dovrà superare l’imminente ostacolo della trentasettesima giornata di campionato, in programma sabato 19 aprile contro l’Altamura allo stadio “D’Angelo”. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:30 e il Cerignola deve assolutamente conquistare i tre punti in questo derby pugliese per mantenere vive le speranze di accesso alla Serie B. Tuttavia, la squadra di mister Tisci dovrà fare a meno del centrocampista Galo Capomaggio, squalificato per una giornata. La sua assenza potrebbe pesare in un match così cruciale, ma il gruppo è pronto a fare fronte comune per superare la difficile sfida.

Il giudice sportivo ha inflitto anche squalifiche a diversi giocatori di altre squadre pugliesi impegnate nel girone C di Serie C, con effetti rilevanti sulla corsa ai playoff e alla salvezza. In particolare, Mirko Miceli, difensore del Monopoli, dovrà scontare una giornata di squalifica e non potrà essere a disposizione per la sfida casalinga contro il Giugliano allo stadio “Veneziani”. Anche il Foggia dovrà fare a meno di Simone Tascone, centrocampista squalificato per una giornata, che salterà la partita interna contro il Messina allo stadio “Zaccheria”.

Infine, Antonino Viola, portiere dell’Altamura, non potrà scendere in campo nella sfida contro il Monopoli a causa della squalifica. Queste assenze arrivano in un momento cruciale della stagione, con le squadre pugliesi impegnate a raggiungere i rispettivi obiettivi, che si tratti di ottenere un posto nei playoff o di conquistare la salvezza.

