Foggia. “Alla prima occasione importante, dopo un anno e mezzo di amministrazione comunale, la maggioranza della Sindaca Episcopo si scioglie come neve al sole cadendo rovinosamente sull’housing sociale. È una sfiducia chiara a questo governo cittadino che da ieri non esiste più” .

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Foggia, Raffaele Di Mauro, e il Segretario Cittadino e consigliere comunale Pasquale Rignanese, non hanno dubbi sull’inconsistenza e incapacità di governare del campo largo.

“Su un argomento così importante la maggioranza si è frantumata con l’assessore Galasso smentito senza mezzi termini e di fatto sfiduciato dall’aula.

D’ora in poi la Sindaca rischierà di essere continuamente ostaggio dei numeri in una maggioranza che non c’è più. Non le resta che prenderne atto e rassegnare le dimissioni”.