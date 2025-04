Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Foggia è Maria Teresa Sassano

E’ stata eletta all’unanimità Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Foggia, Maria Teresa Sassano, imprenditrice di prima generazione Founder e Ceo della Sassano Srl, azienda di produzione e distribuzione di paste alimentari speciali, con sede in San Severo (FG).

Presiede la Sezione che comprende aziende con varie specializzazioni agroalimentari, tra cui olearie, vinicole, trasformazione orticola, molini, sementieri e

pastifici. Vanta una grande esperienza apicale nel sistema confindustriale, avendo ricoperto importanti ruoli anche a livello regionale con la Presidenza della Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Puglia, Vice Presidente nazionale di Confindustria Piccola Industria con delega al turismo ed internazionalizzazione. A livello provinciale ha ricoperto il ruolo di Presidente di Piccola Industria e di Vice Presidente di Confindustria Foggia.

“Ringrazio di cuore i colleghi che mi hanno scelta e che mi spingono a formare con loro una forte squadra per affrontare le problematiche di settore alla luce anche della questione “DAZI” che colpisce in maniera importante le nostre esportazioni” – dichiara la neo Presidente Sassano – “Sono certa che con la collaborazione di tutti, valorizzeremo al massimo le nostre produzioni tra le prime al mondo per qualità e bontà”.

“La nostra sezione Agroalimentare al proprio interno, annovera operatori economici tra i più importanti a livello nazionale ed internazionale” – dichiara il Presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto – “Nel formulare i miei più fervidi auguri di buon lavoro alla neo Presidente, sono certo che con il suo gruppo, contribuirà allo sviluppo delle nostre produzioni sui mercati nazionali ed esteri, utilizzando le proprie conoscenze sulle dinamiche di internazionalizzazione.