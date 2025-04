Foggia: la procura in cerca di un nuovo capo, la società civile sollecita un intervento urgente

La procura di Foggia si trova a un bivio importante, con la successione del procuratore capo Ludovico Vaccaro, il quale ha concluso un mandato caratterizzato da un impegno intenso nella lotta contro la criminalità organizzata nel territorio della Capitanata. Due nomi emergono come candidati per il suo posto: Renato Nitti, attuale procuratore capo, ed Enrico Infante, sostituto procuratore. Tuttavia, il dato che salta agli occhi è che, mentre in altre città italiane come Bologna e Firenze, si sono registrate numerose candidature (rispettivamente 15 e 18), a Foggia le proposte per la posizione sono limitate a due.

La questione ha suscitato preoccupazione, tanto che la Fondazione ‘Buon Samaritano’, presieduta dall’ing. Pippo Cavaliere, ha sollevato un’importante riflessione. Secondo la Fondazione, il fatto che la procura di Foggia, uno degli uffici giudiziari più grandi e prestigiosi d’Italia, stia affrontando la difficoltà di attrarre candidati, rappresenta un segnale di “onerosità della gestione” e della complessità delle sfide che le istituzioni devono fronteggiare nel contrasto alla criminalità nel territorio. La Fondazione sottolinea che la situazione non può essere ignorata e richiede un immediato ripristino di un secondo tribunale, considerando la vastità del territorio foggiano, uno dei più estesi in Italia.

La Fondazione, insieme a realtà come Libera, l’associazione antiracket Luigi e Aurelio Luciani, e l’associazione Giovanni Panunzio, ha da anni svolto un ruolo attivo nella lotta contro le mafie. “In 30 anni di attività abbiamo accolto circa 5.000 famiglie, erogato prestiti per oltre 16 milioni di euro e partecipato come parte civile in decine di processi, tutti conclusi con la condanna degli imputati”, ha affermato Cavaliere. Nonostante i risultati positivi ottenuti, la Fondazione ribadisce che la criminalità non è stata sconfitta, ma sottolinea con orgoglio come abbia contribuito, insieme ad altre realtà della società civile, a creare un avamposto di resistenza contro l’arroganza e la violenza delle organizzazioni criminali.

In questo contesto, il contributo della procura della Repubblica di Foggia è stato fondamentale, e la Fondazione non manca di riconoscere l’importante lavoro svolto da Ludovico Vaccaro e dai magistrati che hanno collaborato con lui. Tuttavia, la preoccupazione nasce dalla scarsità di candidature per il ruolo di procuratore capo e dalle implicazioni che ciò potrebbe avere sulla gestione della lotta alla criminalità nel futuro prossimo. La Fondazione ‘Buon Samaritano’ invita quindi a una riflessione sulla geografia giudiziaria, sollecitando una revisione che possa migliorare la gestione e il contrasto alla criminalità organizzata. “Foggia, con le sue dimensioni e il suo carico di problematiche legate alla criminalità, merita attenzione e un rafforzamento delle sue strutture giudiziarie”, conclude Cavaliere.

In questo quadro, le candidature di Nitti e Infante sembrano rispondere a una necessità di continuità e di elevata competenza, ma la situazione solleva anche interrogativi sulla capacità del territorio di attrarre nuove forze da parte del sistema giudiziario nazionale. Il futuro della procura di Foggia, quindi, resta cruciale per il proseguimento della lotta alla criminalità e per la protezione della sicurezza dei cittadini.

