FOGGIA – Non solo tensioni politiche: al Comune di Foggia si aggiunge ora il peso di un’inchiesta giudiziaria che rischia di scuotere ulteriormente il già fragile equilibrio amministrativo.

La Procura della Repubblica ha chiuso le indagini su presunti illeciti relativi all’affidamento di due servizi chiave: la gestione dei rifiuti urbani e quella dei servizi cimiteriali.

Nove, in totale, le persone finite nel registro degli indagati.

L’udienza preliminare, fissata per il prossimo 25 settembre dinanzi al Gup del Tribunale di Foggia, sarà decisiva per stabilire se si procederà a giudizio.

A sostenere l’accusa è il sostituto procuratore Paola De Martino, che ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per reati che vanno dalla turbativa d’asta all’induzione indebita, fino al falso in atto pubblico.

L’indagine, avviata dalla Guardia di Finanza in seguito a esposti presentati da associazioni locali, si è inizialmente concentrata sull’appalto per il servizio di igiene urbana affidato all’Amiu, per poi allargarsi alla gestione dei cimiteri cittadini.

Tra gli indagati figurano Francesco Paolo Affatato, dirigente comunale, due dipendenti del Comune e un imprenditore attivo nel settore software.

Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe agito in concorso per alterare l’esito della gara d’appalto relativa ai servizi cimiteriali.

Per quanto riguarda la vicenda Amiu, sul banco degli imputati saliranno anche Concetta Zuccarino, all’epoca dirigente comunale, e Antonello Antonicelli, ex direttore generale dell’azienda.

Le accuse si fondano su un impianto probatorio costruito attraverso intercettazioni, perquisizioni e sequestri.

Un’indagine che si inserisce in un momento delicato per il capoluogo dauno, già alle prese con un clima politico particolarmente instabile.

