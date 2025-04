Giornata speciale all’Ippodromo dei Sauri: clownterapia, sorrisi e solidarietà.

Domani, l’Ippodromo dei Sauri si trasformerà in un luogo di gioia e condivisione grazie all’arrivo dei clown dell’associazione Il filo del sorriso. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività benefiche che accompagnano la stagione di corse, vedrà protagonisti i ragazzi ospiti del Centro Residenziale Terapeutico per Minori San Giacomo della Marca, da tempo sostenuto con impegno e dedizione.

A partire dalle ore 9.00 del mattino e fino alle 14.30, i giovani saranno coinvolti in una mattinata pensata per regalare loro esperienze positive, emozioni e sorrisi.

Grazie alla collaborazione degli operatori de Il filo del sorriso, sono state programmate attività ludico-educative tra cui un emozionante giro in pista su una ghinghetta, brevi workshop con figure professionali del mondo ippico — come il maniscalco, il medico veterinario, il presidente di giuria e alcuni driver —, oltre a giochi all’aperto e un pic-nic informale sulle balle di paglia.

A rendere ancora più speciale la giornata, la consegna di gadget, t-shirt, cappellini e uova di Pasqua, offerti ai ragazzi e all’associazione come segno concreto di vicinanza e affetto. L’evento si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione con Il filo del sorriso, realtà attiva nel campo della clownterapia nelle case famiglia e negli ospedali della provincia di Foggia, che ogni giorno dona il proprio tempo per portare sollievo e allegria a chi ne ha più bisogno. Una mattinata all’insegna della solidarietà, del divertimento e dell’incontro, che testimonia ancora una volta come lo sport possa essere veicolo di inclusione e cura del territorio.