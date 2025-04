L'Artagon Foggia conquista il bronzo e due argenti, ma sfiora il podio

Si è conclusa domenica 13 aprile la due giorni di gare per i Campionati Italiani U17 di lotta al Pala Pellicone di Ostia, evento che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. Il weekend è stato caratterizzato da una competizione di altissimo livello, dove giovani talenti hanno dato il massimo per conquistare il titolo nazionale. Il sabato 12 aprile è stata la volta delle categorie greco-romana e femminile. In questa prima giornata di gare, l’Artagon Foggia ha subito fatto parlare di sé grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Siam Adem nella categoria -51 kg della greco-romana, una performance che ha entusiasmato il pubblico e alimentato le aspettative per la giornata successiva.

Il 13 aprile, la seconda giornata ha visto la lotta libera maschile dominare la scena, con atleti impegnati nelle 10 categorie di peso. Gli specialisti dello stile libero hanno offerto spettacolo e determinazione, e ancora una volta l’Artagon Foggia ha mostrato il suo valore. Sono stati due gli argenti conquistati dalla squadra foggiana grazie a Biagio Piserchia nella categoria -110 kg e Simone Maurizio Pio Romaniello nella categoria -51 kg, confermando il grande livello della società di Capitanata. Nonostante le ottime performance e i tre medaglieri individuali, l’Artagon Foggia si è classificata quarta con 29 punti. Un piazzamento a pari merito con la New Popeye Club, ma la classifica avulsa ha penalizzato i foggiani, impedendo loro di salire sul podio. Nonostante ciò, il bilancio complessivo della competizione è positivo, e il team ha dimostrato di essere tra le migliori realtà nel panorama della lotta giovanile italiana.

“Il mio orgoglio come coach – ha dichiarato Mario Moroso, tecnico dell’Artagon Foggia – è la soddisfazione dei miei atleti. Sono sempre alla ricerca del meglio per tutti, e ho sempre una tensione mentale che mi porta a studiare nuove strategie di personalizzazione dell’allenamento. Questo fa sentire ai miei atleti che sono sempre al loro fianco e li spinge a non rinunciare ai loro sogni, perché tutti hanno il diritto di provarci.” L’Artagon Foggia si conferma, quindi, una delle società più competitive a livello giovanile, con atleti che, pur non salendo sul podio finale, sono riusciti a guadagnarsi il rispetto della comunità sportiva per la qualità tecnica e l’impegno profuso.

L’edizione 2025 dei Campionati Italiani U17 ha dimostrato che l’Artagon Foggia è sulla strada giusta, con una solida preparazione e una mentalità vincente che, con ogni probabilità, porterà a risultati ancora migliori nei prossimi appuntamenti.

