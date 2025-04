MANFREDONIA (FOGGIA) – Una raccolta differenziata più efficiente, tracciabile e orientata alla sostenibilità. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Manfredonia che, attraverso un investimento finanziato dal PNRR, ha avviato un profondo rinnovamento del sistema di gestione dei rifiuti.

A guidare il progetto è l’assessora all’Ambiente, Mariarita Valentino, che sottolinea la volontà di “costruire un sistema più giusto, più trasparente e più rispettoso dell’ambiente”.

Il Comune ha infatti acquistato nuovi mastelli per la raccolta domiciliare, contenitori carrellati per condomìni e attività commerciali, e accessori tecnologici che saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini. I nuovi mastelli – da 40 litri per carta, plastica e vetro, e da 25 litri per l’organico – sono dotati di un codice identificativo che collega ogni contenitore all’utenza domestica.

Per l’indifferenziato, invece, è previsto un microchip che consentirà, in futuro, di monitorare la frequenza di conferimento tramite un sistema di lettura elettronica.

Un passaggio chiave in vista dell’introduzione della tariffazione puntuale, un modello che lega il costo della TARI non più solo alla superficie dell’immobile o al numero dei componenti del nucleo familiare, ma anche alla reale quantità di rifiuto residuo prodotto.

Un sistema pensato per premiare i comportamenti virtuosi e incentivare la riduzione dei conferimenti non differenziati.

“La tecnologia è uno strumento – commenta l’assessora Valentino – ma il cambiamento vero passa dalla consapevolezza e dal senso civico. Ecco perché affiancheremo a questo aggiornamento anche una campagna di sensibilizzazione”.

La distribuzione dei nuovi contenitori è già cominciata: i cittadini possono ritirare il proprio kit presso l’ex Centro Comunale di Raccolta, in via Tratturo del Carmine.

La sostituzione si rende necessaria anche per motivi normativi: i vecchi contenitori, infatti, non rispettano i CAM (Criteri Ambientali Minimi) richiesti per una gestione sostenibile del servizio. I mastelli dismessi saranno ritirati senza alcun costo e destinati al riciclo.

La nuova tariffazione non entrerà in vigore immediatamente: serviranno ulteriori passaggi politici e amministrativi.

Nel frattempo, l’Amministrazione punta a informare e accompagnare i cittadini nel cambiamento, in una transizione che vuole essere condivisa e graduale.

“Continueremo a lavorare sul rispetto dell’ambiente, della città e di noi stessi”, conclude Valentino.