Manfredonia nel mirino: Carbonaro e Giampà squalificati, Di Staso punito per insulti all’arbitro

Il Giudice Sportivo ha esaminato i referti arbitrali relativi alle gare del weekend appena trascorso, infliggendo sanzioni disciplinari a giocatori, allenatori e anche al club. A far parlare di sé sono soprattutto le squalifiche comminate a due calciatori della squadra sipontina. Il giocatore Paolo Carbonaro è stato sanzionato con una giornata di squalifica per aver rivolto espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario durante la partita. La decisione segue l’accertamento del referto arbitrale che ha riportato il comportamento scorretto del numero 9. Anche Elia Giampà, difensore del Manfredonia, è stato squalificato per una giornata. La motivazione è legata a un intervento falloso commesso nei confronti di un avversario durante un’azione di gioco. La condotta di Giampà, come da referto, è stata giudicata irregolare e pericolosa, meritevole quindi della sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, l’allenatore in seconda Matteo Di Staso è stato squalificato per ben quattro giornate a causa di espressioni offensive rivolte nei confronti del Direttore di gara. Un episodio che ha sollevato diverse polemiche durante il match e che ha portato alla pesante sanzione. Michele Santoro, medico della squadra, è stato invece inibito fino al 15 giugno 2025 per aver proferito insulti nei confronti dell’arbitro. L’accusa nei suoi confronti è quella di comportamento irregolare e contrario al rispetto dovuto agli ufficiali di gara.

Non si fermano le sanzioni per il Manfredonia Calcio. Il club è stato multato per un importo di 700 euro per il comportamento dei suoi sostenitori. In particolare, i tifosi hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico, tra cui quattro fumogeni, nel settore loro riservato. A ciò si aggiunge l’episodio verificatosi al 48º del primo tempo, quando i tifosi hanno emesso un triplice fischio, causando confusione tra i giocatori in campo. La dirigenza del Manfredonia Calcio, che ha già preso provvedimenti per evitare il ripetersi di simili episodi, dovrà far fronte a una sanzione che colpisce direttamente l’immagine della società e dei suoi tifosi.

In sintesi, un weekend segnato da episodi poco felici sia in campo che fuori, con il club e il suo staff coinvolti in più di un incidente disciplinare. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo richiamano l’attenzione sulla necessità di un comportamento più corretto e rispettoso da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle competizioni calcistiche.