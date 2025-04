MANFREDONIA (FOGGIA) – Durante la seduta della Commissione Consiliare “Affari Generali e Personale” di ieri, il capogruppo di Città Protagonista, Libero Palumbo, ha avanzato la richiesta formale di rinviare la prossima riunione del Consiglio Comunale, convocata per il Venerdì Santo.

L’istanza, approvata tramite votazione in Commissione, è stata indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale attraverso l’intermediazione del Presidente della Commissione.

“La data scelta ha un forte valore simbolico e religioso per la nostra comunità – ha sottolineato Palumbo –. Storicamente, il Consiglio Comunale non si è mai riunito in questa giornata, proprio per rispetto delle celebrazioni e dei riti che coinvolgono numerosi cittadini.”

Secondo il consigliere, non vi sarebbero urgenze amministrative tali da giustificare la convocazione per quella data.

“La seduta poteva essere tranquillamente rinviata al martedì successivo, senza alcun danno per l’attività istituzionale, ma con un grande segnale di attenzione verso la città.”

A rendere la scelta ancor più controversa, secondo Palumbo, è l’inserimento dell’ultima ora di due nuovi punti all’ordine del giorno, riguardanti debiti fuori bilancio recentemente approvati dalla Corte dei Conti.

“I tempi ristretti – ha evidenziato – non permettono ai consiglieri di analizzare con la dovuta attenzione questioni così delicate.”

Palumbo conclude ribadendo la richiesta di rinvio come “un atto di buon senso, trasparenza e rispetto”, e assicura che proseguirà nella sua azione politica “attenta ai bisogni della città e rispettosa delle sue tradizioni.”