Mobilità sanitaria in Puglia: firmato l’accordo per spostamenti volontari del personale

Un passo storico verso una sanità più equa e a misura d’uomo: è stato firmato l’accordo tra la Regione Puglia e tutte le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità per regolare la mobilità volontaria intra-regionale del personale sanitario. L’intesa, siglata nella serata di ieri presso la sede regionale di via Gentile, permetterà a infermieri, operatori socio sanitari, assistenti e altri professionisti della salute di spostarsi tra le diverse aziende sanitarie del territorio pugliese, avvicinandosi così alle proprie famiglie e migliorando il proprio equilibrio vita-lavoro. “Il Servizio Sanitario Regionale deve essere prima di tutto al servizio delle persone – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – anche di chi ci lavora ogni giorno con dedizione e competenza. Consentire al personale sanitario di avvicinarsi ai propri affetti è una scelta di civiltà, che rende tutto il sistema più efficiente e motivato.”

L’accordo introduce una procedura unica e trasparente, fino ad oggi assente, per la mobilità volontaria del personale sanitario già in servizio. “Fino ad ora ogni azienda procedeva in autonomia – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese – ora invece ci sarà un meccanismo chiaro e condiviso che garantisce una distribuzione più razionale delle risorse umane, grazie a graduatorie uniformi basate su anzianità di servizio e condizioni personali e familiari.” L’avviso ufficiale sarà pubblicato a maggio e darà il via alle nuove procedure. La gestione operativa sarà affidata a un’azienda capofila, incaricata di ricevere le domande – da presentare esclusivamente online – e redigere le graduatorie per ciascun profilo professionale: dal personale di supporto agli operatori, dagli assistenti ai professionisti della salute e funzionari, fino al personale di elevata qualificazione.

Potranno partecipare i dipendenti a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale, che potranno indicare una sola azienda di destinazione. Le graduatorie, verificate dalle aziende di appartenenza, avranno validità annuale e saranno distinte per profilo professionale e azienda di destinazione. Il percorso di riorganizzazione proseguirà presto anche per il personale medico. “La mobilità del personale camminerà in parallelo con i nuovi concorsi per infermieri e operatori sanitari – ha sottolineato Piemontese – così da garantire un sistema più bilanciato ed efficiente.” Alla firma dell’accordo erano presenti, oltre al vicepresidente Piemontese, anche il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, la dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’assistenza territoriale, Antonella Caroli, e i rappresentanti delle sigle sindacali: Nursind, Nursing Up, FIALS, FP CGIL, UIL FPL Puglia e CISL FP Puglia.

L’intesa rappresenta una svolta epocale per il sistema sanitario pugliese, ponendo al centro le persone e i loro bisogni, non solo come pazienti, ma anche come lavoratori.