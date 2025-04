Modena, autotrapianto di tessuto ovarico con il professor La Marca di San Severo

MODENA -Una paziente modenese torna a sperare nella maternità grazie a un’autentica eccellenza della sanità italiana.

A distanza di 14 anni dalla diagnosi di tumore e dalla conseguente chemioterapia, una donna di 36 anni ha potuto sottoporsi al reimpianto del proprio tessuto ovarico, crioconservato nel 2011.

L’intervento, effettuato presso il Policlinico Universitario di Modena, è il primo di questo tipo eseguito nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria modenese.

A guidare l’équipe medica è stato il professor Antonio La Marca, direttore della Clinica Universitaria di Ginecologia e Ostetricia, originario di San Severo, ma da anni punto di riferimento della sanità modenese.

“C’è una luce in fondo al tunnel buio della malattia: è la speranza di poter, nonostante tutto, diventare genitori. È una questione di sensibilità e noi del Policlinico dimostriamo concretamente di possederla”, ha commentato il professor La Marca.

La paziente aveva accettato nel 2011 la proposta dei ginecologi di congelare il tessuto ovarico, in vista della chemioterapia che, pur efficace contro la malattia, l’aveva portata a una menopausa precoce.

Nel 2024, il desiderio di maternità l’ha spinta a tornare al Policlinico, dove è stato possibile effettuare l’autotrapianto con una procedura laparoscopica.

L’intervento è stato eseguito dallo stesso professor La Marca insieme ai dottori Antonino Farulla e Simone Giulini.

L’équipe multidisciplinare che ha seguito la paziente comprende ginecologi, embriologi e specialisti altamente qualificati: Giovanna Sighinolfi, Valentina Grisendi, Claudia Re, Maria Giovanna Imbrogno, Daniela Tagliasacchi, Susanna Xella, Tiziana Marsella e Francesca Bastai.

“Il caso che abbiamo trattato dimostra che il tessuto ovarico può mantenere la sua vitalità anche dopo 14 anni di congelamento”, ha sottolineato La Marca, evidenziando il valore scientifico dell’operazione.

L’intervento rappresenta un traguardo non solo per l’Aou di Modena, ma anche per l’intera Regione Emilia-Romagna, che da tempo investe nella rete per la preservazione della fertilità.

L’autotrapianto di tessuto ovarico è infatti una procedura rara, eseguita solo in pochi centri altamente specializzati, e il suo successo dipende dalla qualità del tessuto crioconservato e dall’esperienza dell’équipe.

Ora la paziente sarà seguita in un percorso di monitoraggio per verificare la ripresa della funzione ovarica e valutare la possibilità di una gravidanza.

“Il successo di questo intervento rappresenta un risultato straordinario, sintesi di eccellenza clinica, lungimiranza e lavoro di squadra. Siamo orgogliosi che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sia un punto di riferimento nazionale nella medicina della riproduzione”, ha dichiarato Luca Baldino, direttore generale dell’Aou di Modena.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it