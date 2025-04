Zapponeta, via ai lavori sul Ponte Foce Aloisa: apertura anticipata al 15 giugno

ZAPPONETA (FOGGIA) – Buone notizie per la viabilità del territorio: partiranno già nei primi giorni di maggio i lavori sul Ponte Foce Aloisa, con un’apertura al traffico automobilistico prevista per il 15 giugno, in netto anticipo rispetto alla data inizialmente fissata al 31 luglio.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, al termine di un incontro istituzionale con il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, svoltosi oggi nel comune garganico.

«Ho chiesto interventi immediati per garantire la sicurezza e salvare la stagione estiva», ha dichiarato Riontino.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, e il vicesindaco di Margherita di Savoia, Salvatore Piazzolla.

Il presidente Nobiletti ha assicurato lo stanziamento urgente delle risorse necessarie che consentirà l’avvio dei lavori già dalla prima decade di maggio, con l’obiettivo di riaprire il ponte al traffico veicolare entro metà giugno.

Nel frattempo, sarà la Provincia BAT a occuparsi della manutenzione e della segnaletica del percorso alternativo che attraversa Trinitapoli, per limitare i disagi alla circolazione.

«Continuerò a seguire personalmente ogni passaggio – ha aggiunto Riontino – perché questo ponte non è solo un’infrastruttura: è un collegamento vitale per la nostra comunità e per tutto il Gargano».