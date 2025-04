Autolavaggi irregolari sul Gargano: Guardia Costiera scopre scarichi abusivi durante l’operazione “Oro Blu”

Controlli ambientali a tappeto sul territorio pugliese, e in particolare nel Gargano, hanno portato alla luce gravi irregolarità nella gestione degli scarichi reflui da parte di alcuni autolavaggi. È quanto emerso nel corso dell’operazione nazionale “Oro Blu”, condotta dalla Guardia Costiera e finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente marino-costiero e alla repressione degli illeciti ambientali. L’iniziativa, avviata lo scorso 13 gennaio, ha previsto una prima fase di analisi degli obiettivi sensibili e una seconda fase operativa con ispezioni, prelievi e campionamenti, che hanno coinvolto numerose attività potenzialmente impattanti dal punto di vista ambientale. Tra queste: autolavaggi, cantieri navali, lavanderie, impianti portuali, caseifici, frantoi, aziende vinicole, concerie, piscine, attività ricettive e impianti fognari urbani.

Nel mirino anche tre autolavaggi situati nei comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Vieste. In due casi, gli impianti sono risultati completamente sprovvisti delle autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei reflui in pubblica fognatura. A Monte Sant’Angelo, invece, i militari hanno riscontrato che il titolo autorizzativo era scaduto, rendendo di fatto illegale ogni attività di scarico. Le acque reflue prodotte dai processi di pulizia dei veicoli, se non correttamente trattate e autorizzate, rappresentano una minaccia seria per le matrici ambientali, in particolare per le acque marine e di falda. È per questo motivo che l’operazione “Oro Blu” si è concentrata su tutte quelle attività industriali e artigianali che, per la natura stessa dei propri processi, generano scarichi potenzialmente inquinanti.

Durante le verifiche, il personale della Guardia Costiera ha esaminato la conformità degli impianti alle norme vigenti, sia in termini documentali che analitici, mediante prelievi successivamente analizzati presso il Laboratorio Analisi Ambientali della Guardia Costiera di Fiumicino, supportato dai laboratori ARPA regionali e da un laboratorio ambientale mobile. Su 40 campioni analizzati, sono state accertate 12 violazioni per il superamento dei limiti di legge. Il bilancio complessivo dell’operazione parla chiaro: in tutta Italia sono stati effettuati 28.346 controlli, di cui 6.749 specifici sugli scarichi idrici. Di questi, il 6% è risultato privo di autorizzazione. Altri ambiti di controllo hanno incluso il ciclo dei rifiuti (con oltre 400 tonnellate sottoposte a verifica), fenomeni di inquinamento marino, abusivismo demaniale e aree marine protette.

I risultati: 549 illeciti ambientali contestati, di cui 226 di natura amministrativa per un valore sanzionatorio complessivo superiore a 1,3 milioni di euro, e 323 illeciti penali, con 151 sequestri operati. In tema di scarichi idrici, sono stati 96 i casi accertati penalmente, e 46 i sequestri legati a tali violazioni. Anche la Puglia ha contribuito significativamente all’operazione, sotto la direzione del Centro di Coordinamento Ambientale Marino di Bari. Tra i casi più eclatanti, il sequestro di un vasto stabilimento industriale di circa 10.000 metri quadrati a Monopoli, operante nel settore dei trattamenti dell’alluminio. La struttura era priva dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e sversava illecitamente reflui contenenti sostanze pericolose, come acidi, direttamente nel suolo e nelle falde acquifere.

Nel sito, sono state rilevate ulteriori irregolarità, tra cui l’abbandono sistematico di rifiuti speciali, anche pericolosi, in palese violazione delle normative ambientali. Il caso è stato oggetto di immediato sequestro e segnalazione all’autorità giudiziaria. L’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera, ha lodato l’impegno del personale impiegato in questa complessa operazione ambientale, condotta anche nei mesi invernali lungo gli 8.000 km di coste italiane e nell’entroterra.

“Questi numeri dimostrano – ha dichiarato – come la Guardia Costiera sia in prima linea nella difesa dell’ambiente marino e costiero, un patrimonio strategico per il nostro Paese. Le attività svolte hanno già permesso di contrastare numerose fonti inquinanti che avrebbero potuto arrecare danni significativi a ecosistemi fragili e comprometterne l’uso balneare, con effetti negativi anche sull’economia locale”.

