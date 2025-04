"Ci lasciate morire!", grido disperato dei pazienti oncologici di Lucera. Incontro a Foggia (FOTO - VIDEO)

Lucera (FG) – Cresce l’allarme tra i pazienti oncologici di Lucera e della Provincia di Foggia per le gravi criticità che affliggono il sistema sanitario locale.

Le testimonianze, raccolte durante un incontro odierno presso la direzione generale del Policlinico Riuniti di Foggia, pubblicato sui canali di Statoquotidiano, tracciano un quadro preoccupante: carenze di personale medico e ritardi insostenibili nell’accesso agli esami diagnostici fondamentali.

Nonostante la presenza di un reparto di oncologia attivo all’interno della struttura ospedaliera di Lucera, i pazienti devono confrontarsi quotidianamente con ostacoli significativi, a partire dalla cronica insufficienza di personale sanitario – in particolare medici e infermieri. Particolarmente delicata è la situazione legata alla prossima cessazione del servizio di un cardiologo per raggiunti limiti d’età. La sua uscita potrebbe compromettere gravemente l’efficienza del reparto oncologico, che necessita di una costante supervisione cardiologica per gestire in sicurezza terapie spesso complesse.

Un’altra criticità riguarda l’accesso alla diagnostica per immagini, con particolare riferimento alla Tomografia Assiale Computerizzata (TAC). Anche in presenza di richieste urgenti firmate dall’oncologo – con indicazione di esecuzione entro 72 ore o 10 giorni – i pazienti si scontrano con una burocrazia inefficace che li costringe ad attendere mesi, a volte addirittura un anno. Questo genera forte angoscia, considerato che in oncologia ogni giorno può fare la differenza tra un intervento tempestivo e un aggravamento irreversibile della malattia.

Il confronto con i ritardi nei risultati degli esami istologici in Sicilia, in alcuni casi culminati con la morte dei pazienti, rende ancora più evidente la gravità della situazione. A Lucera, un cittadino ha deciso di denunciare formalmente alla direzione sanitaria, nel corso del 2024, la violazione dei decreti legislativi che regolano i tempi massimi di erogazione delle prestazioni sanitarie. Queste normative, firmate dal Presidente della Repubblica e dal Consiglio dei Ministri, ribadiscono l’importanza dell’accesso rapido e garantito alle cure, soprattutto in ambito oncologico.

La denuncia è stata definita come una risposta alla “violenza di carta e penna”,

un’espressione che indica l’abuso esercitato dagli enti sanitari attraverso l’inosservanza delle norme e delle procedure che dovrebbero invece tutelare i pazienti.

Le richieste dei pazienti non si limitano a una protesta: chiedono un intervento concreto e urgente da parte delle autorità sanitarie per colmare le lacune organizzative e garantire un diritto fondamentale, quello alla salute. Il rischio, in assenza di interventi risolutivi, è quello di vanificare gli sforzi di un reparto che, pur esistendo, viene messo nell’impossibilità di operare in maniera efficace.

SINDACO PITTA: “OSPEDALE LASTARIA POTREBBE ESSERE DI SOSTEGNO AL POLICLINICO DI FOGGIA, INVECE E’ UN PROBLEMA”.

Un aspetto particolarmente critico riguarda il rapporto tra l’ospedale di Lucera e il Policlinico di Foggia, a cui è collegato. Secondo quanto riporta il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, il presidio ospedaliero di Lucera “£viene percepito non come una risorsa, ma come un peso, un costo e un problema”.

Una visione che stride con le potenzialità che la struttura potrebbe esprimere.

Emblematico, in tal senso, è il caso della TAC, definita “nuovissima” e perfettamente funzionante, ma utilizzata al minimo delle sue capacità. Una sottoutilizzazione che appare paradossale di fronte alle lunghe liste d’attesa che affliggono il Policlinico di Foggia, dove lo stesso macchinario potrebbe contribuire significativamente a snellire i tempi di attesa.

Un’altra criticità seria riguarda la disponibilità di personale medico . Viene infatti segnalata la precaria situazione del cardiologo , la cui imminente decisione sul pensionamento getta un’ombra inquietante sul futuro del reparto di oncologia, con il rischio concreto di una sua paralisi . La stretta interconnessione tra le diverse specialità mediche rende la mancanza di una figura chiave come il cardiologo un fattore di grave instabilità per l’intero reparto.