MANFREDONIA– Un duro attacco politico alla Giunta La Marca arriva dai banchi dell’opposizione, in particolare dai consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia, che con una nota congiunta denunciano una serie di criticità nell’operato dell’amministrazione, a partire da presunti conflitti d’interesse sino alla gestione della tassazione sui rifiuti e delle attività serali nei locali cittadini.

Conflitto d’interessi: nel mirino una delibera su un contributo economico

Secondo quanto segnalato dagli esponenti azzurri, la Giunta comunale avrebbe approvato la concessione di un contributo economico in favore di un’associazione culturale, la cui istanza risulta firmata dal convivente di un assessore. Lo stesso assessore – accusano i consiglieri – avrebbe partecipato alla seduta di Giunta votando a favore del provvedimento. “È normale?”, si chiedono retoricamente gli esponenti forzisti, che sollevano interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza istituzionale.

TARI e rifiuti: aumenti e poca chiarezza sulle nuove modalità

Non meno critica è la posizione in merito alla recente rimodulazione della TARI, aumentata, secondo Forza Italia, “senza che vi sia stata chiarezza sulle modalità di determinazione del tributo”. A generare confusione, anche la comunicazione relativa alla sostituzione dei mastelli, definita dagli stessi consiglieri come “incomprensibile” e fonte di ulteriore disorientamento tra i cittadini.

Musica e giovani: “Fuga verso altri comuni”

Altro nodo segnalato riguarda la regolamentazione della musica nei locali pubblici. Se da un lato si riconosce la necessità di rispettare la quiete dei residenti, dall’altro si accusa l’amministrazione di inazione: “Non è stata emanata alcuna ordinanza che contempli un minimo sollievo per esercenti e giovani”. Il risultato, secondo l’opposizione, è un impoverimento della vita notturna cittadina e una “fuga” verso i paesi limitrofi, “che ringraziano”.

La stoccata finale: “Serve formazione politica… e grammaticale”

Il comunicato si chiude con toni fortemente polemici. I consiglieri forzisti osservano come anche la “stampa amica”, un tempo favorevole alla maggioranza, inizi a prendere le distanze dalla Giunta La Marca, accusata di “inconsistenza politica e amministrativa”. Da qui l’invito, ironico ma tagliente, alla necessità di una formazione non solo in termini di cultura istituzionale e capacità amministrativa, ma anche – sottolineano – “di grammatica politica… e non solo politica”.

Un affondo che promette di animare il dibattito politico locale e che getta nuove ombre sul clima interno a Palazzo di Città, dove la tensione tra maggioranza e opposizione appare sempre più evidente.