Foggia, Nobiletti denuncia: "Bloccati oltre 8 milioni per scuole, strade e servizi. Un atto di grave irresponsabilità politica"

FOGGIA – Scontro politico in Consiglio Provinciale: con la bocciatura del rendiconto di gestione per il 2024, si fermano finanziamenti per oltre 8 milioni di euro destinati a viabilità, edilizia scolastica e servizi pubblici nella provincia di Foggia.

A lanciare l’allarme è il presidente Giuseppe Nobiletti, che parla apertamente di “ricatto politico” e “calcoli di potere”.

“La bocciatura del rendiconto – ha dichiarato Nobiletti – ha paralizzato il cuore operativo della Provincia. Chi ha votato contro si assume la responsabilità di aver fermato progetti concreti, già finanziati e pronti a partire”.

Nel dettaglio, tra gli interventi bloccati figurano:

SP 115 (Troia–Foggia): manutenzione straordinaria da 1 milione di euro

SP 30 e 142 (Torremaggiore–San Severo–Serracapriola–San Paolo di Civitate): 1 milione di euro

SP 45 bis (San Giovanni Rotondo): 950 mila euro

Sotto scacco anche numerosi progetti per l’edilizia scolastica:

Palestra Leccisotti di Torremaggiore (550 mila euro)

Convitto Bonghi di Lucera (781 mila euro)

ITIS Altamura di Foggia (919 mila euro)

ITIS Da Vinci di Foggia (150 mila euro)

Campetti sportivi in vari comuni (600 mila euro)

Istituto Pacinotti di Foggia (900 mila euro)

Totale complessivo: 6,85 milioni di euro.

A questi si aggiunge una variazione di bilancio da 1,2 milioni di euro per coprire le utenze delle scuole superiori.

Nobiletti punta il dito contro Partito Democratico e gruppo CON, accusandoli di “anteporre ambizioni personali al bene comune”.

“Chi ha detto no – incalza – ha voltato le spalle ai cittadini, agli studenti e alle comunità che da anni aspettano strade più sicure e scuole più moderne”.

Il presidente promette di andare avanti “con chi sceglie il territorio, non le poltrone” e lancia un appello alla responsabilità istituzionale: “La politica vera non aspetta: agisce”.