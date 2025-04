Grande successo per l'evento culinario dell'Anffas di Manfredonia: un trionfo di tradizioni e condivisione

Mercoledì 16 aprile, l’Anffas di Manfredonia ha ospitato un evento culinario che ha unito sapori autentici, tradizioni locali e spirito di condivisione.

L’iniziativa, frutto di un’idea della presidente Maria Grazia Prencipe, nata dalla collaborazione con l’amica e collaboratrice Raffaella Fariello, ha celebrato l’identità gastronomica del Gargano, mettendo al centro un ingrediente semplice e simbolico: il pane.

La gara, magistralmente diretta dalla sociologa e antropologa del cibo Pasquina Sacco, ha reso omaggio al “pancotto”, un piatto tradizionale che riflette la storia e i valori del territorio. La dott.ssa Sacco, nel corso della manifestazione, ha raccontato la ricchezza culturale legata a questa pietanza, presentando anche il suo libro “Pancotto garganico. Il piatto della pazienza”.Il libro, che non è un ricettario, è frutto di un’approfondita raccolta dati che sottolineano il significato identitario del pancotto, diverso a seconda delle stagioni e delle classi sociali che lo hanno consumato.

Tre brigate di cucina si sono sfidate per reinterpretare piatti iconici: pancotto di Manfredonia con patate e rape, simbolo di semplicità e radicamento; pancotto di Monte Sant’Angelo in versione invernale, adattato ai sapori più intensi della stagione; acquasale garganica con arance, un’esplosione di freschezza e profumi.

Non sono mancati momenti di allegria grazie alla partecipazione attiva del sindaco di Manfredonia e dell’assessore all’Ambiente Rita Valentino. Entrambi hanno indossato grembiule e cappello da chef, contribuendo alla preparazione dei piatti. Il sindaco ha scherzato sulla sua poca dimestichezza in cucina, ringraziando i ragazzi dell’Anffas per il supporto e i preziosi consigli e poi ha incantato tutti i presenti con una splendida esibizione al pianoforte.

Un plauso speciale è stato rivolto ai giovani che hanno servito in sala e agli organizzatori che, con passione e dedizione, hanno trasformato l’evento in un autentico successo. La manifestazione è stata molto più di un incontro gastronomico: è stata un’occasione per riscoprire il valore della condivisione e delle radici culturali, dimostrando come il cibo possa essere un ponte tra passato e presente.

