La Corte Costituzionale convalida l'obbligo del vaccino HPV in Puglia: una vittoria per la salute pubblica

BARI – La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale pugliese che, dal maggio 2024, ha reso obbligatorio il vaccino contro il papilloma virus (HPV) per gli studenti tra gli 11 e i 25 anni.

Il ricorso, presentato da Palazzo Chigi, mirava a bloccare la legge che prevede che l’iscrizione a tutte le scuole e università della regione sia condizionata alla presentazione di un certificato di vaccinazione o di un rifiuto documentato.

Nonostante l’apparente obbligatorietà, la norma pugliese non impone direttamente il vaccino, ma introduce un concetto innovativo di «dissenso informato».

In pratica, chi sceglie di non vaccinarsi deve dimostrare di aver avuto un colloquio con il personale sanitario del centro vaccinale, ricevendo tutte le informazioni sui benefici e i rischi del vaccino.

La legge, sebbene innovativa, è stata criticata in passato, in particolare dall’Autorità Garante della Privacy, per alcune implicazioni riguardanti la gestione dei dati sanitari e il certificato vaccinale.

Nonostante ciò, il Governo Meloni aveva deciso di opporsi, ma la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge regionale.

Fabiano Amati, assessore regionale al Bilancio e principale sostenitore della legge, ha definito la sentenza come «una notizia meravigliosa».

Il politico ha inoltre dichiarato che questa decisione segna un passo fondamentale nella lotta contro il Papilloma virus e si augura che la strategia della Puglia venga adottata a livello nazionale,

invece di essere ostacolata dal governo centrale.

«Siamo i primi e ancora gli unici in Italia, e spero che il Governo nazionale ci imiti», ha aggiunto Amati, sperando in una futura legislazione statale che possa estendere l’obbligo vaccinale a livello nazionale.

