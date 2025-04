La Puglia abbraccia il pistacchio: un tesoro di gusto e convivialità

Un recente studio condotto da American Pistachio Growers in collaborazione con mUp Research rivela un dato significativo: il 91% dei pugliesi consuma pistacchi, rendendoli uno degli snack più apprezzati della regione. Questo trend evidenzia non solo il gusto irresistibile dei pistacchi, ma anche la loro capacità di unire convivialità e benessere, consolidandosi come una scelta ideale per i momenti sociali. Il pistacchio si inserisce in una tradizione pugliese che ama valorizzare i momenti di socialità, sia che si tratti di pranzi familiari, cene con amici o occasioni più informali come feste di compleanno e merende. L’87% degli intervistati partecipa almeno una volta al mese a eventi conviviali, e in molte di queste occasioni, il pistacchio si rivela un protagonista indiscusso. Il gesto di aprire il suo guscio e condividerlo con gli altri diventa un’attività che stimola il dialogo e crea un’atmosfera di calore, rappresentando un momento di incontro che favorisce l’inclusione e la spensieratezza.

Non è un caso che il 73% dei pugliesi consideri i pistacchi uno snack che fa parte della loro tradizione sociale. Grazie alla loro versatilità e al loro valore culturale, i pistacchi sono sempre più apprezzati come un simbolo di ospitalità e cortesia: il 61% degli intervistati li offre ai propri ospiti, mentre per il 38% sono l’ideale per contesti informali. Il pistacchio diventa così non solo un alimento, ma un gesto di accoglienza e condivisione, capace di rendere ogni incontro speciale. Oltre al piacere del gusto, i pistacchi sono un alimento che risponde alle crescenti esigenze di salute e benessere. Più del 90% dei pugliesi attribuisce grande importanza alla salubrità degli snack, e i pistacchi emergono come una scelta naturale e nutriente, apprezzata per le loro qualità nutrizionali. Con una porzione di circa 30 grammi che fornisce 165 calorie e 6 grammi di proteine, i pistacchi sono un’ottima fonte di energia, ricchi di fibre e minerali essenziali. Il 100% degli intervistati li considera un alimento salutare, e ben il 42% degli intervistati ritiene che la salubrità degli snack sia “molto importante” quando si tratta di scegliere cosa offrire in situazioni sociali.

Non solo snack, ma anche un ingrediente prezioso per la cucina, i pistacchi trovano impiego in numerose preparazioni. Il 70% dei pugliesi li utilizza nei propri piatti, spaziando da ricette salate, apprezzate dall’80% degli intervistati, a dolci, amati dal 49%. Questo dimostra la loro versatilità e capacità di adattarsi a diverse tradizioni culinarie. L’esperienza di cucinare insieme utilizzando i pistacchi, inoltre, è vista come un’opportunità di socialità che piace all’88% dei pugliesi, contribuendo così a consolidare il legame tra cibo, convivialità e tradizione. I pistacchi, quindi, non sono solo uno snack gustoso, ma un vero e proprio simbolo di convivialità, salute e tradizione. In Puglia, la loro popolarità è in continua crescita, non solo come scelta alimentare sana, ma anche come elemento capace di unire le persone. Con il loro sapore unico e le loro proprietà nutrizionali, i pistacchi si confermano una scelta ideale per ogni occasione sociale, dalla tavola di tutti i giorni alle grandi festività.

American Pistachio Growers è un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta oltre 800 membri negli Stati Uniti, tra cui i coltivatori di pistacchi della California, Arizona e New Messico. Fondata con l’obiettivo di promuovere i benefici nutrizionali dei pistacchi americani, l’associazione è un punto di riferimento nella promozione di questo alimento sano a livello mondiale. Per maggiori informazioni: www.AmericanPistachios.org.