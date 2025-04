Manfredonia, al via la sostituzione dei mastelli per la raccolta differenziata: stessi rifiuti, nuovi contenitori

“Mastelli? Sì grazie!” È questo lo slogan scelto da ASE Manfredonia per accompagnare l’avvio della sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata. A partire dal 5 maggio, i cittadini potranno recarsi presso l’ex CCR di via Tratturo del Carmine per ritirare i nuovi mastelli, in sostituzione di quelli vecchi ormai obsoleti o mancanti. A spiegare le ragioni di questa operazione è la Commissione Urbanistica e Ambiente del Comune di Manfredonia, composta da Alfredo De Luca, Giuseppe Marasco, Michela Quitadamo e Massimiliano Ritucci, che in una nota congiunta chiarisce: “Le regole nazionali in materia di contenitori per i rifiuti sono cambiate (CAM – Criteri Ambientali Minimi), e per questo è stato necessario adeguarsi con nuovi mastelli conformi alle disposizioni”.

L’iniziativa, sottolineano i commissari, è pensata soprattutto per quei cittadini che dopo otto anni non sono più in possesso dei contenitori originari o non li hanno mai ricevuti. La raccolta differenziata, tuttavia, continuerà regolarmente senza interruzioni: “Non c’è alcuna urgenza o scadenza immediata per la riconsegna dei vecchi mastelli – precisano – ma è importante che il maggior numero possibile di cittadini effettui il cambio, perché più contenitori verranno consegnati, più la ditta fornitrice potrà offrire strumenti e servizi utili alla città.”

Un passaggio fondamentale viene poi dedicato alla questione della tariffazione puntuale, spesso oggetto di voci e speculazioni: “Ad oggi siamo molto lontani dalla sua applicazione – ribadiscono – e le modalità non sono ancora state definite. Ogni ipotesi è prematura e infondata.” L’appello finale ai cittadini è chiaro: “Andiamo a riconsegnare i vecchi mastelli e ritiriamo quelli nuovi, per una raccolta differenziata sempre più efficiente e in linea con le norme ambientali attuali.”