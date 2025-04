Manfredonia, città dell’accoglienza: oltre 1.500 immigrati regolari. Ma resta l’ombra di Borgo Mezzanone

MANFREDONIA (FOGGIA) – MANFREDONIA – Sono oltre 1.500 gli immigrati regolarmente residenti a Manfredonia, pari al 2,7% della popolazione locale.

Un numero in costante crescita che racconta una città sempre più multiculturale, dove l’integrazione passa attraverso esperienze concrete, progetti sociali e la quotidianità della scuola.

La comunità straniera più numerosa è quella rumena (32,5%), seguita da senegalesi (15,5%) e bulgari (7,5%).

Ma in città vivono cittadini provenienti da tutto il mondo: dal Marocco agli Stati Uniti, dall’Irlanda al Togo, per un totale di oltre 850 donne e uomini, con una significativa componente femminile.

Il recente arrivo di profughi ucraini ha spinto il Comune, in collaborazione con la cooperativa sociale Medtraining, ad avviare una mappatura degli appartamenti disponibili, da destinare all’accoglienza delle famiglie.

Le spese d’affitto saranno sostenute dalla stessa cooperativa, grazie a fondi ministeriali. Punto di riferimento per il progetto è la Casa dei Diritti di Siponto.

«Manfredonia è una città che prende coscienza dei fenomeni sociali e guarda al futuro» — Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia

L’altra faccia dell’integrazione: il ghetto di Borgo Mezzanone

Nonostante i numeri positivi e i progetti attivi, il territorio resta segnato da situazioni critiche, come il ghetto di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri dalla città. Qui centinaia di migranti vivono in condizioni precarie, spesso disumane.

«Nessuno ha la bacchetta magica – ha sottolineato il sindaco La Marca – ma insieme a Regione, Prefettura e Ministero dell’Interno stiamo costruendo percorsi concreti per l’integrazione abitativa e lavorativa. Il progetto SAI di Manfredonia è il più longevo della provincia di Foggia e da anni promuove accoglienza e inclusione».

Scuola e integrazione: l’aula come specchio del cambiamento

Uno degli ambiti in cui il cambiamento è più visibile è quello scolastico.

Ne hanno parlato, in un recente incontro pubblico, le docenti Dina Diurno e Alessandra Basciano (Istituto Alfieri-Garibaldi, plesso di Borgo Mezzanone) e la dirigente Antonia Cavallone (CPIA 1 Foggia – Centro “David Sassoli”), sottolineando l’importanza delle scuole come primo motore di inclusione.

Negli ultimi dieci anni, in Puglia sono nati circa 1.300 bambini da genitori stranieri, a testimonianza di una presenza sempre più stabile. Nell’anno scolastico 2022/2023, gli studenti stranieri nelle scuole pugliesi sono stati 20.330, di cui oltre la metà (10.627) nati in Italia.

«La scuola è la cartina di tornasole dei cambiamenti demografici e sociali – è stato evidenziato – e rivela una realtà in cui la Puglia non è più solo terra di passaggio, ma luogo in cui vivere, studiare, lavorare e costruire il futuro»