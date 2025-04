Manfredonia fermato dalla Palmese: 1-1, i sipontini chiudono in dieci

Il match parte con il piede giusto per il Manfredonia, che al 4’ trova subito il vantaggio: Calemme pennella una punizione in area, la difesa ospite non libera e De Luca è il più lesto ad approfittarne, insaccando con freddezza. È il momento migliore dei biancazzurri, che provano a mantenere il baricentro alto e aggredire l’avversario. Ma l’equilibrio torna presto. All’11’ è Santarpia a ristabilire la parità con un’incursione sulla fascia destra e un destro secco che non lascia scampo ad Antonino. La Palmese prende fiducia e il Manfredonia inizia a soffrire, soprattutto dopo il cartellino rosso diretto sventolato a Diambo al 13’ per un intervento a centrocampo, apparso severo ai più.

Da lì in poi il match si incanala in una lotta di nervi e contrasti a metà campo. Il Manfredonia prova a rispondere con le ripartenze di Calemme e Porzio, ma sono gli ospiti a fare la partita. Al 31’, su calcio d’angolo battuto da Galeotafiore, Santarpia non inquadra la porta. Un minuto dopo, Peluso finisce sul taccuino dell’arbitro con un’ammonizione. Nella ripresa, i sipontini iniziano bene, spinti dal pubblico e da un atteggiamento volitivo. Guadagnano un corner nei primi minuti, ma non riescono a concretizzare. La Palmese, invece, continua a palleggiare con più ordine e mantiene il predominio territoriale. Al 30’ grande occasione per Giacobbe su corner di Calemme: il centrocampista, a pochi passi, manca il tap-in decisivo.

Nel finale, spazio ai cambi da entrambe le parti: per il Manfredonia entrano Iurilli e Caputo, mentre la Palmese inserisce forze fresche con Okojie e Fusco. Nonostante i quattro minuti di recupero, il risultato non cambia. La corsa salvezza è ancora apertissima, anche alla luce del contemporaneo successo dell’Ugento a Fasano, che riapre ulteriormente la lotta nella zona calda.