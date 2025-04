MANFREDONIA- IL TRADIZIONALE SEPOLCRO ALLESTITO IN CASA DA MICHELE NENNA

(Costruito quest’anno, in un pianoterra in via Bari al civico 13)

Michele Nenna, appassionato cultore di canti, preghiere e nenie religiose in vernacolo, anche quest’anno, ha allestito in via Bari al civico 13, il tradizionale sepolcro in casa. A Manfredonia, va ricordato, che fino agli anni ’60, del secolo scorso, era consuetudine delle pie donne e devote, costruire nei pianoterra delle case e negli androni dei palazzi signorili “u Sebboleche” il Sepolcro, tra il Giovedì Santo e il Venerdì Santo,

Il bellissimo e caratteristico sepolcro: “Esposizione dei Misteri”, approntato da Michele Nenna, è un altarino addobbato con fiori e piante ornamentali, drappi rossi, piatti di grano germogliato, intrecciato con nastrini rossi o coperti con petali di garofani (che ricordano il sangue versato da Cristo); piatti di germogli di lenticchie, lupini e cicerchie, seminati in zolle di terra a mò di croce e lumini a olio. Poi, ancora, attrezzi della Crocifissione, busti e statuine di Cristo, dell’Addolorata, Calvario e altri simboli della “Passione di Gesù”.

Il sepolcro, per chi lo volesse visitare sarà aperto al pubblico, da Giovedì Santo, 17 aprile fino a Sabato Santo 19 aprile 2025, in via Bari 13. Va altresì, ricordato, che da anni, Michele Nenna, predispone a Manfredonia il Sepolcro in casa, facendo così rivivere una antica tradizione locale, in auge fino secolo scorso, forse unica in Italia, che era quella di allestire per devozione il Sepolcro nei pianoterra, tra il Giovedì e il Venerdì Santo. Sempre nei giorni di Giovedì Santo e Venerdì Santo, nel Sepolcro di Nenna, saranno recitate e cantate antiche nenie in lingua e in vernacolo, riguardanti la Passione e Morte di Cristo.