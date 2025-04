Manfredonia, paura in area Lega Navale: cane aggredisce un altro animale durante una passeggiata serale

Manfredonia – Una tranquilla passeggiata serale si è trasformata in un momento di paura e tensione per una coppia e il loro cane, nei pressi della Lega Navale di Manfredonia, in area Banchina di Tramontana.

A raccontare l’episodio è la stessa padrona del cane aggredito, visibilmente scossa per quanto accaduto.

«Non è la prima volta – racconta – che accade un fatto simile in quella zona. Io, mio marito e il nostro cane stavamo semplicemente passeggiando, quando all’improvviso Tokyo, un chow chow che spesso si aggira nei pressi della Lega Navale ed è accudito da alcuni membri della stessa, ci ha seguito e ha aggredito il nostro animale, provocandogli una ferita significativa.»

Alla scena hanno assistito diversi testimoni, compresi alcuni componenti della Lega Navale.

Il caso solleva interrogativi importanti sulla sicurezza di chi passeggia con i propri animali e sull’assenza di un controllo effettivo su animali liberi e potenzialmente aggressivi in aree pubbliche.

“Non possiamo vivere nella paura ogni volta che camminiamo per strada. Io amo gli animali e non vorrei mai che Tokyo venisse rinchiuso in un canile, ma è urgente trovare una soluzione concreta. Voglio solo sentirmi libera di camminare con il mio cane senza il timore di un’aggressione. Ho parlato con il veterinario, deve fare 10 giorni di terapia antibiotica”.