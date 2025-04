Manfredonia, residenti di Ippocampo in protesta: “La misura è colma”

MANFREDONIA – È prevista per venerdì 2 maggio 2025, alle ore 10:00, in Piazza del Popolo, una manifestazione pubblica promossa dai residenti del Villaggio Ippocampo, località balneare a nord di Manfredonia, per denunciare lo stato di abbandono in cui versa da decenni l’intera area.

Il sit-in, organizzato dal Supercondominio del villaggio, nasce dalla crescente esasperazione dei cittadini, che lamentano condizioni di vivibilità inaccettabili e un’assenza cronica di interventi strutturali e gestionali.

“La misura è ormai colma”, si legge nel comunicato diffuso sui canali ufficiali del comitato, che richiama tutti i proprietari e abitanti del villaggio a partecipare in massa per “far sentire la propria voce contro le vessazioni e l’incuria che durano da oltre cinquant’anni”.

L’amministratore del Supercondominio ha annunciato la sua presenza in prima linea, dichiarandosi pronto anche a eventuali “iniziative personali dirompenti” pur di attirare l’attenzione delle istituzioni locali e regionali.

Nel documento allegato al comunicato, vengono elencate le criticità principali del villaggio: infrastrutture carenti, gestione inefficiente, servizi pubblici assenti e mancanza di sicurezza.

Gli organizzatori fanno appello al senso civico dei cittadini, invitandoli a non mancare a quella che definiscono una battaglia per i diritti e la dignità dei residenti.