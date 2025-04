Nessuno sconto per l’“Arsenio Lupin” foggiano: confermati 13 anni a Olinto Bonalumi per il colpo da 15 milioni al Banco di Napoli - Fonte: gazzettadelmezzogiorno

FOGGIA – Nessuno sconto di pena per Olinto Bonalumi, 66 anni, soprannominato “l’Arsenio Lupin foggiano”. La Corte d’appello di Bari ha confermato ieri la condanna a 13 anni di reclusione per il clamoroso furto da 15 milioni di euro messo a segno nel 2012 nel caveau dell’ex Banco di Napoli in piazza Puglia, a Foggia.

Bonalumi, arrestato lo scorso 6 gennaio a Roma dopo quattro anni di latitanza, è considerato la mente del cosiddetto “colpo Goldfinger”, una delle rapine più sofisticate mai avvenute in Puglia.

Il verdetto d’appello conferma l’impianto accusatorio costruito nel lungo processo iniziato nel 2015, che ha coinvolto una ventina di imputati.

Oltre a Bonalumi, la Corte ha emesso altre otto condanne, riducendo in parte le pene per tre imputati.

Tra questi, la moglie di Bonalumi, Patrizia Di Biase, che dovrà scontare 4 anni (in primo grado erano 5) per riciclaggio.

Confermati invece gli 8 anni per Federico De Matteis, ritenuto il braccio destro del capobanda durante il colpo alla banca, mentre i vigilantes Domenico Di Sapio e Gennaro Rendine, accusati di aver favorito l’accesso della banda al caveau, sono stati condannati a 6 anni ciascuno.

Franco Papa, romano, è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per il tentato furto alle gioiellerie Sarni del centro commerciale Mongolfiera, mentre è stato assolto per il furto alla banca. Riduzioni di pena anche per Venturo Ricchiuti (3 anni e 10 mesi) e Antonio Caputo (4 anni), entrambi accusati di riciclaggio.

Il maxi furto al Banco di Napoli avvenne nel fine settimana tra il 9 e l’11 marzo 2012.

I ladri manometterono allarmi, oscurarono telecamere, rubarono l’hard disk del sistema di sorveglianza e aprirono 165 cassette di sicurezza su 500, senza lasciare segni di scasso. Il bottino: contanti e preziosi per un valore stimato di 15 milioni di euro.

Secondo le indagini della squadra mobile di Foggia, la stessa banda stava pianificando un secondo colpo, questa volta alle gioiellerie Sarni.

Ma il blitz della polizia, nell’agosto 2012, sventò l’operazione: la base logistica del gruppo fu scoperta in un ristorante foggiano.

Il processo, noto come “Goldfinger”, si è chiuso in primo grado nel settembre 2023 con condanne per 11 persone e un totale di 70 anni di carcere, oltre a tre assoluzioni e sei prescrizioni.

Le accuse spaziavano dal furto aggravato al tentato furto, fino al riciclaggio e alla ricettazione. Cadde invece l’accusa di associazione per delinquere.

Attualmente Bonalumi è in carcere, non per il processo Goldfinger, dove era tornato a piede libero dopo 18 mesi di detenzione preventiva, ma per un cumulo di condanne legate ad altri colpi: il furto da oltre 5 milioni nel caveau della “NP Service” (2009), l’assalto a un portavalori da 3 miliardi di lire sull’A14 nel 1995, e il tentato colpo da 200 milioni alla Banca d’Italia di Ancona nel 2011.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it