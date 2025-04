Nuovi rifiuti nel Parco Nazionale del Gargano: la denuncia degli Ispettori CIVILIS a cavallo

Nuovo allarme ambientale nella zona montana di Manfredonia, all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Durante un servizio di controllo svolto dalla pattuglia equestre degli Ispettori Ambientali Territoriali della Civilis Confederazione Europea ONLUS, coordinati da Gianfranco Buccino, sono stati scoperti nuovi abbandoni di rifiuti nella frazione di Pastini, una delle aree più suggestive ma anche più vulnerabili del comprensorio garganico.

Le foto-denunce scattate sul posto parlano chiaro: i cumuli di rifiuti si trovano sempre negli stessi punti, nonostante le segnalazioni costanti e i reiterati appelli lanciati nel tempo. Il comandante nazionale della Civilis, Giuseppe Marasco, da anni invoca l’installazione di fototrappole o sistemi di videosorveglianza per identificare e sanzionare i responsabili, ma — denuncia — “ad oggi nulla è stato fatto per prevenire e reprimere questi atti incivili”. “Alla Montagna ci sono quattro borghi storici — San Salvatore, Pastini, Ruggiano e Tomaiuolo — che rappresentano un patrimonio identitario da tutelare”, sottolinea Marasco. “In particolare, Tomaiuolo è un piccolo centro che ha conservato intatto il fascino delle epoche passate, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica della montagna di Manfredonia. Da lì parte un sentiero, percorribile a piedi o a cavallo, che conduce fino all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, nel territorio di Monte Sant’Angelo. È un itinerario da valorizzare, non da degradare”.

L’area, ricca di valore ambientale, storico e turistico, è inserita all’interno del Parco Nazionale del Gargano, e rappresenta un ecosistema delicato, messo però costantemente a rischio da comportamenti illeciti e dall’assenza di controlli efficaci. I rifiuti abbandonati — spesso ingombranti, pericolosi o non differenziati — danneggiano irreparabilmente l’equilibrio naturale e l’immagine di un territorio che meriterebbe ben altra attenzione.

La Civilis rinnova quindi l’appello alle istituzioni locali, al Parco Nazionale e agli enti competenti affinché vengano adottate misure concrete e immediate: videosorveglianza, campagne di sensibilizzazione, sanzioni severe per i trasgressori e soprattutto un piano stabile di bonifica e tutela. “Non possiamo permettere che la montagna diventi una discarica a cielo aperto. La nostra azione è costante, ma senza il supporto delle istituzioni sarà difficile fermare questa piaga ambientale”, conclude Marasco.