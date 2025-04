PISA – A distanza di quasi tre anni dalla fine della pena per omicidio, Simone Baroncini, oggi 44enne, torna al centro delle cronache giudiziarie. L’uomo, residente a Volterra, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Pisa su richiesta della Procura. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di almeno tre giovani donne, colpite in pieno centro a Pisa con punture di ago da siringa.

A portare alla luce i nuovi inquietanti episodi è stata un’indagine avviata dalla Squadra Mobile di Pisa in collaborazione con gli investigatori dello SCO (Servizio Centrale Operativo) della Polizia. Un lavoro di intelligence, analisi di immagini di videosorveglianza e accertamenti tecnici ha condotto le forze dell’ordine a identificare proprio in Baroncini l’autore di una serie di aggressioni a sfondo sessuale.

I fatti: siringhe e aggressioni nel centro di Pisa

L’indagine è scattata lo scorso gennaio, quando due giovani donne di 23 e 21 anni si sono presentate in questura per denunciare un’aggressione anomala: mentre camminavano di sera, in due diversi punti del centro cittadino — tra il Cavalcavia di San Giusto e viale Bonaini — erano state punte da un ago da un uomo incappucciato, di mezza età, che si era poi allontanato rapidamente.

L’episodio ha subito fatto emergere un precedente: una donna di circa 30 anni, nel settembre 2024, aveva denunciato un’aggressione simile avvenuta in Lungarno Buozzi. Anche lei, colpita alle natiche da una siringa, aveva descritto un uomo dai tratti compatibili con quelli segnalati più recentemente.

Attraverso l’analisi capillare dei filmati delle telecamere di sorveglianza cittadine e di quelle presenti nei pressi di esercizi commerciali della zona, gli inquirenti sono riusciti a isolare un identikit compatibile con Baroncini. I movimenti registrati e gli orari delle aggressioni hanno portato a un quadro probatorio coerente e solido, che ha spinto il PM a richiedere l’intervento urgente.

Perquisizione e prove decisive

Il 24 gennaio scorso, gli agenti della Squadra Mobile e gli esperti dello SCO hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, a Volterra. Qui sono stati rinvenuti elementi ritenuti determinanti: un ago da siringa nascosto sotto al letto, nonché gli stessi abiti che Baroncini indossava nei filmati registrati durante le aggressioni.

Non solo. L’analisi del telefono cellulare ha aggiunto ulteriori prove. All’interno della galleria sono state trovate numerose fotografie scattate di nascosto a giovani donne per strada, tutte incentrate sulle parti posteriori del corpo. Dalle ricerche effettuate online è emerso che l’uomo aveva cercato metodi per eseguire punture non dolorose, contattando anche alcuni utenti sui social con messaggi allusivi.

Un comportamento inquietante, che – secondo la Procura – dimostrerebbe preparazione e consapevolezza, ma anche recidiva pericolosa in un soggetto già condannato in passato per un reato gravissimo.

Il precedente: l’omicidio di Vanessa Simonini

Il nome di Simone Baroncini è purtroppo noto alle cronache toscane. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2009, l’allora operaio pisano strangolò Vanessa Simonini, 20 anni, originaria di Gallicano, in provincia di Lucca. L’omicidio avvenne sul greto del fiume Serchio, al termine di un incontro in auto che doveva essere amichevole. Vanessa aveva respinto le avances dell’uomo, che però, incapace di accettare il rifiuto, la uccise.

Per quell’efferato delitto, Baroncini fu condannato a 16 anni di reclusione, pena scontata interamente prima del ritorno in libertà nel 2022. L’omicidio della giovane studentessa scosse profondamente la comunità locale: la sera in cui venne uccisa, Gallicano stava celebrando la tradizionale fiaccolata dell’Immacolata, un evento che richiama ogni anno migliaia di persone. Vanessa non fece più ritorno a casa.

La memoria di Vanessa e l’impegno della madre

A tenere vivo il ricordo di Vanessa, in questi anni, è stata in prima linea la madre, Maria Grazia Forli, che ha trasformato il dolore in battaglia civile. Ha pubblicato una raccolta di poesie dedicate alla figlia e ha partecipato a numerosi eventi e convegni contro la violenza di genere, diventando un punto di riferimento nel territorio lucchese e oltre.

Il suo impegno ha contribuito a fare della storia di Vanessa un simbolo della lotta ai femminicidi. In molti, oggi, di fronte alle nuove accuse a carico di Baroncini, si chiedono se giustizia sia stata davvero fatta.

Una nuova inchiesta per un uomo già condannato

L’inchiesta della Procura di Pisa, oggi, rimette Baroncini sotto i riflettori. Secondo l’accusa, gli episodi di cui è ritenuto responsabile non sono singoli atti isolati, ma rivelano un modus operandi predatorio, che ha creato un clima di allarme tra le giovani donne della città.

Sebbene attualmente sottoposto a custodia cautelare ai domiciliari, gli inquirenti non escludono che possano emergere nuove vittime o ulteriori episodi non ancora denunciati. Le indagini sono ancora in corso e proseguono con il massimo riserbo.

La domanda che resta: poteva essere evitato?

Il caso ha riaperto un dibattito sulla valutazione del rischio recidiva per soggetti condannati per reati violenti, in particolare quelli a sfondo sessuale o connotati da gravi squilibri emotivi. L’attenzione resta alta anche sul fronte della sicurezza urbana e sulla tutela delle donne nei contesti pubblici.

La vicenda di Simone Baroncini dimostra che, a volte, la cronaca può riaprire ferite mai del tutto rimarginate. E che la memoria delle vittime, come quella di Vanessa Simonini, deve accompagnare non solo il ricordo, ma anche la costruzione di strumenti più efficaci di prevenzione e protezione.

Fonte: Corriere Fiorentino

Redazione – aprile 2025