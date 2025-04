Sosta tariffata, approvata la proroga di due anni della concessione al gestore GPS

Definiti gli indirizzi operativi per l’estensione del 10% del contratto d’appalto n. 11055 del 7 febbraio 2023, relativo al servizio di gestione della sosta a pagamento, e per la prosecuzione del servizio per ulteriori due anni, come previsto dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto. Nella giornata di ieri, la Giunta comunale ha deliberato la proroga della concessione, traguardo questo raggiunto dopo una serie di incontri e tavoli tecnici con il gestore attuale e con le rappresentanze sindacali. Il servizio, affidato alla G.P.S. Global Parking Solution S.p.A., proseguirà quindi con importanti novità in termini di tariffe, tecnologia, gestione e – soprattutto – tutela dell’occupazione.

Grazie a un dialogo costruttivo tra Amministrazione comunale e concessionario, si è garantito il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti e l’assorbimento di nuove unità operative che, senza l’estensione del contratto, avrebbero rischiato il licenziamento. L’accordo raggiunto è finalizzato principalmente a scongiurare i licenziamenti collettivi che avrebbero colpito complessivamente 53 lavoratori, di cui 31 precedentemente assorbiti dall’azienda e 22 licenziati a seguito del passaggio al nuovo gestore. Tale intesa ha dunque permesso non solo di tutelare i livelli occupazionali esistenti, ma anche di reintrodurre unità operative che altrimenti sarebbero rimaste escluse dal servizio.

“Abbiamo lavorato in silenzio ma con determinazione per evitare che venissero persi posti di lavoro nella nostra città – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Questa operazione non solo salvaguarda tutti i dipendenti attualmente impiegati nel servizio di sosta, ma consente anche l’ingresso di nuove risorse, dando un segnale chiaro di responsabilità sociale e attenzione al tessuto occupazionale locale.” “Con questa estensione – afferma l’assessore ai Contratti Giulio De Santis -, abbiamo colto l’occasione per rivedere e migliorare l’intero servizio. Non si tratta solo di parcheggi, ma di un sistema moderno di mobilità urbana, attento ai bisogni dei cittadini e in grado di generare valore per il Comune. L’introduzione di nuove tecnologie e forme di controllo contribuirà a una gestione più trasparente ed efficace.”

“Abbiamo puntato su una maggiore sinergia tra ausiliari della sosta e il Comando di Polizia Locale – spiega l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano -, rafforzando le attività di vigilanza, formazione e controllo sul territorio. Il nuovo sistema integrato ci permetterà di contrastare più efficacemente le occupazioni abusive degli stalli, migliorando vivibilità e ordine urbano” “La salvaguardia dei lavoratori è stata la nostra priorità fin dall’inizio – sottolinea il consigliere delegato alla sosta Nicola Formica -. Senza questa estensione, alcune unità sarebbero state inevitabilmente licenziate. Invece, oggi possiamo dire con orgoglio che il Comune ha scelto di difendere il lavoro e di rilanciare un servizio pubblico essenziale.”

Tra le principali novità introdotte con l’estensione del contratto, si segnala innanzitutto una riduzione della tariffa per la prima ora di sosta nella zona rossa: il costo scenderà da 1,20 euro a 1,00 euro, una sola volta al giorno. Un intervento pensato per venire incontro alle esigenze dei cittadini e rendere più accessibile l’utilizzo delle aree a pagamento nel centro città.