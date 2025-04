Tony Effe in concerto il 21 agosto ad Apricena

Sarà una serata destinata a entrare negli annali dell’estate musicale pugliese quella del prossimo 21 agosto ad Apricena, quando Tony Effe, uno dei protagonisti più seguiti e influenti della scena urban italiana, salirà sul palco di Suonincava 2025, nell’inconfondibile cornice della Cava dell’Erba. Un evento straordinario che conferma il ruolo sempre più centrale della manifestazione nel panorama musicale della Capitanata e del Sud Italia. L’ex membro della Dark Polo Gang, oggi affermato artista solista con milioni di ascolti e fan in tutta la penisola, porterà sul palco uno show esplosivo, attesissimo da un pubblico giovane e trasversale.

Suonincava, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere molto più di un semplice festival: è diventato un simbolo di visione culturale, progettualità e passione per la musica dal vivo. Portare un artista del calibro di Tony Effe in un territorio come quello del Gargano rappresenta non solo un traguardo organizzativo, ma anche un’opportunità di crescita per tutta la comunità locale.

“Apricena c’è” – è il messaggio che gli organizzatori rilanciano con orgoglio. E ci sarà, ancora una volta, con l’entusiasmo e la partecipazione che hanno reso Suonincava uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese. L’appuntamento con Tony Effe è fissato: 21 agosto 2025, Cava dell’Erba. Luci, suoni e vibrazioni di un evento che promette scintille.