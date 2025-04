Al Giordano, a grande richiesta, torna in scena ‘Malavita’

Dopo il sold out delle prime due date e a grande richiesta, torna il dramma ‘Malavita’, adattamento di Dino La Cecilia (che ne ha curato anche testo e regia) dell’omonima opera lirica in tre atti composta da Umberto Giordano nel 1892 su libretto di Nicola Daspuro.

L’appuntamento è per domenica 27 aprile alle ore 21.00 (ingresso ore 20.30) al Teatro Umberto Giordano di Foggia.

“Il grande successo che ha avuto questo spettacolo– spiega Dino La Cecilia, direttore artistico del Piccolo Teatro di Foggia –ci premia per l’enorme lavoro che abbiamo fatto. Un lavoro in cui ci abbiamo messo il cuore e l’amore per la città che ci ha ricambiato l’affetto con l’abbraccio forte, sentito delle prime due serate. Sì, perché l’obiettivo non era solo quello di omaggiare il nostro grande Umberto Giordano, ma anche restituire l’orgoglio del senso di identità e di appartenenza alla nostra cultura che è bellissima e che riscoperta.

Certamente operazioni come queste possono assurgere a questo obiettivo, ma chiaramente devono essere fatte per bene. Noi ce l’abbiamo messa tuttae non vediamo l’ora di avere questa terza risposta della nostra città, del nostro pubblico”.

Sul palco, insieme allo stesso La Cecilia, anche Fabio Conticelli, Sarah Panessa, Francesca D’Elia, Rita Dell’Aquila, Tonia Di Maggio, Rosaria Petrone, Monica La Salandra, Ciro Carnevale, Lorenzo Morra, Pino Morelli, Carlotta Marinaccio, Fabio Maggio, Ezio Campana e la partecipazione straordinaria degli allievi del laboratorio teatrale del Piccolo Teatro di Foggia. Il Sound designer è a cura di Guido Paolo Longo, i costumi e le scenografie sono di Emanuela Salvatore, il trucco di Simona Delli Carri, gli scenotecnici sono Ciro Marchetti e Ciro Carnevale, al mixer audio e luci ci sono Pasquale Mongiello e Daniele Ricciardi. Fotografie di scena a cura di Ivan Cocco.‘Malavita’ è un progetto nato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0881.723454 – 329.7867649. L’ingresso è riservato ai soli soci.

La stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro di Foggia prende il nome di ‘Cammini’ in una sorta di continuità con ‘Mònde – Festa del Cinema sui Cammini’ di Monte Sant’Angelo per diventare strumento di connessione fra l’arte e la città di Foggia attraverso percorsi di esplorazione urbana e paesaggistica. Periodicamente, infatti, verranno proposte delle giornate dedicate ai ‘cammini’, ovvero alla riscoperta della città per tornare ad amarla e per farla amare.