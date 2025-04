Baia delle Zagare tra le 10 spiagge più belle d’Italia: il gioiello di Mattinata conquista il web

MATTINATA (FOGGIA) – Acque cristalline, falesie imponenti e due maestosi faraglioni che si ergono dall’Adriatico: la Baia dei Mergoli, conosciuta anche come Baia delle Zagare, entra di diritto tra le 10 spiagge più belle d’Italia.

A decretarlo è il portale ItaliaVai.com, che ha stilato la classifica delle località balneari più cliccate sul web.

Situata lungo la costa di Mattinata, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, la baia pugliese si conferma una delle mete più affascinanti del Sud Italia.

Un angolo di paradiso incastonato tra le scogliere bianche e la macchia mediterranea, ideale per chi cerca relax, natura incontaminata e panorami spettacolari.

Il riconoscimento sottolinea, ancora una volta, l’attrattiva del territorio garganico, sempre più al centro dell’interesse turistico nazionale.

L’inserimento nella prestigiosa top ten rappresenta un’ulteriore vetrina per il turismo in Puglia e un orgoglio per la comunità di Mattinata.

Secondo ItaliaVai.com, la classifica è stata elaborata sulla base delle ricerche online e del livello di popolarità delle spiagge sul web, con la Baia delle Zagare che spicca tra nomi blasonati come la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa e La Pelosa di Stintino.

Le 10 spiagge più belle d’Italia secondo ItaliaVai.com:

Spiaggia dei Conigli – Lampedusa (Sicilia)

La Pelosa – Stintino (Sardegna)

Cala Mariolu – Baunei (Sardegna)

Tropea Beach – Tropea (Calabria)

Spiaggia di Fetovaia – Isola d’Elba (Toscana)

Cala Violina – Scarlino (Toscana)

Baia dei Mergoli (Baia delle Zagare) – Mattinata (Puglia)

Cala Rossa – Isola di Favignana (Sicilia)

Baia del Silenzio – Sestri Levante (Liguria)

Spiaggia di San Vito – San Vito Lo Capo (Sicilia)

Una classifica che esalta le meraviglie del Belpaese e celebra la Baia dei Mergoli come uno dei luoghi più incantevoli d’Italia, perfetto connubio tra natura, mare e bellezza paesaggistica.

Lo riporta mattinata.it