Cerignola, tra fede e tradizione: i solenni Riti della Settimana Santa

Nella suggestiva cornice delle prime luci del Venerdì Santo, si aprono a Cerignola i solenni Riti della Settimana Santa, un appuntamento profondamente radicato nella cultura e nella spiritualità della città. A inaugurare la giornata è la storica processione de “I Misteri”, che, partendo alle prime ore del mattino dalla Chiesa dell’Addolorata, attraversa le vie cittadine in un lungo e partecipato corteo. Le statue, raffiguranti alcune delle stazioni della Via Crucis, sfilano lentamente davanti a una folla silenziosa e devota. Particolarmente significativo è il passaggio davanti alla Cattedrale del Duomo, dove il corteo si sofferma più a lungo, tra preghiere, emozione e raccoglimento.

La partecipazione è imponente: cittadini provenienti da ogni quartiere si riversano per le strade, testimoniando quanto questa manifestazione religiosa rappresenti un momento identitario e collettivo. È la sacra rappresentazione che segna l’inizio dei riti più intensi della Settimana Santa, tra pathos liturgico e tradizione popolare. A metà serata è il turno de “La Desolata”, un’altra processione fortemente suggestiva che percorre le arterie principali del centro urbano, preparando i fedeli alla toccante uscita del Cristo Morto, attesa come da tradizione nella tarda serata dalla Chiesa del Purgatorio. L’atmosfera si fa ancora più intensa: lungo il passaggio del feretro di Gesù, molte persone non riescono a trattenere le lacrime. La commozione collettiva è palpabile, segno tangibile di una fede che a Cerignola non è soltanto culto, ma patrimonio vivo della comunità. Religione e tradizione popolare si fondono in un unicum che qui, più che altrove, conserva forza e autenticità.

A chiudere il ciclo dei riti, nella mattinata del Sabato Santo, è la processione delle “Donne”, che parte dalla Chiesa di Sant’Antonio. Un momento profondamente simbolico, caratterizzato da una partecipazione quasi esclusivamente femminile, che rappresenta un tributo alla figura della Madre Addolorata e al dolore universale delle donne davanti alla morte e alla sofferenza. Ogni anno, fotografi e appassionati immortalano questi momenti, cercando di cogliere quell’intensità emotiva che solo chi vive o conosce Cerignola può comprendere appieno. Perché qui la Settimana Santa non è solo rito: è cuore, identità, storia.

Lo riporta cerignolaviva.it