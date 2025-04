E’ “disastro ferroviario in Puglia”: gregge investito e maltempo paralizzano la circolazione. Esodo in ritardo

Disastro ferroviario in Puglia: gregge investito e maltempo paralizzano la circolazione. Ritardi fino a tre ore da Nord a Sud

18 aprile 2025 – Aggiornamento ore 14:10

L’esodo pasquale verso la Puglia si è trasformato in un incubo per migliaia di viaggiatori. La circolazione ferroviaria lungo la dorsale adriatica è stata gravemente compromessa tra il 17 e il 18 aprile, a causa di una doppia emergenza verificatasi sulla tratta Foggia-Bari. A provocare il caos, prima l’investimento di un gregge da parte di un treno ad alta velocità, poi un guasto alla linea elettrica causato dal maltempo.

Nel dettaglio, nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, un treno Frecciarossa in transito tra le stazioni di Incoronata e Orta Nova, nel Foggiano, ha investito un gregge di pecore che si trovava sui binari. L’impatto ha danneggiato un componente tecnico del convoglio, costringendolo a un lungo stop in aperta campagna. I passeggeri sono rimasti bloccati a bordo per ore, senza corrente elettrica e con i servizi igienici fuori uso, in attesa dei soccorsi.

La situazione si è ulteriormente aggravata nelle ore successive, quando forti raffiche di vento hanno abbattuto un palo della luce sulla medesima tratta ferroviaria, provocando un guasto alla linea elettrica. Il combinato degli eventi ha causato ritardi e cancellazioni a catena, con ripercussioni su scala nazionale: da Venezia, Milano e Torino, tutti i convogli diretti in Puglia hanno subito gravi rallentamenti.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni Alta Velocità hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, mentre per gli Intercity si è arrivati a picchi di oltre 280 minuti, con alcune corse costrette a limitare o modificare il percorso. Particolarmente colpiti i treni notturni del 17 aprile: l’ICN 35539 Torino–Lecce e l’ICN 765 Milano–Lecce hanno accumulato rispettivamente 250 e 230 minuti di ritardo.

Anche il servizio regionale ha subito pesanti disagi: alcuni treni sulla linea Bari–Foggia sono stati soppressi, altri interrotti a Barletta e Trinitapoli. I convogli direttamente coinvolti, come il Frecciarossa 8814 Lecce–Milano e il Frecciargento 8348 Bari–Roma, hanno viaggiato con ritardi tra i 100 e i 200 minuti.

Nelle stazioni di Bari, Foggia e Lecce si sono registrate lunghe attese, proteste e affollamenti. Per percorrere i 150 chilometri tra Bari e Lecce, in alcuni casi sono stati necessari oltre 4 ore.

Alle ore 10:30 di oggi, 18 aprile, Trenitalia ha annunciato che la circolazione è in graduale ripresa. Sul posto sono intervenuti tecnici RFI e volontari della Misericordia per offrire assistenza ai passeggeri. Sono stati attivati servizi sostitutivi su alcune tratte.

Si raccomanda ai viaggiatori di consultare in tempo reale il sito di Trenitalia o l’app ufficiale per aggiornamenti sulla viabilità ferroviaria.