Foggia decolla verso Monaco: al via il nuovo volo internazionale con Lumiwings

FOGGIA – Dal prossimo 27 maggio e fino al 30 settembre sarà operativo il nuovo collegamento aereo tra Foggia e Monaco di Baviera, una rotta fortemente attesa e ora resa possibile grazie alla compagnia Lumiwings.

La promozione del volo è già partita anche sui canali ufficiali della compagnia, che in queste ore ha lanciato una speciale offerta con il 50% di sconto sul costo del biglietto.

Un’iniziativa che si affianca a quella promossa nei giorni scorsi da Aeroporti di Puglia, che aveva annunciato tariffe “a partire da 60 euro”, come riportato anche sulla propria pagina Facebook.

Tuttavia, i prezzi attualmente visibili sul sito di Lumiwings indicano cifre ben più alte per la tariffa Shine-light, con biglietti compresi tra 144,90 e 164,90 euro.

Una discrepanza che ha suscitato qualche perplessità tra gli utenti, ma che potrebbe essere legata a un’anticipazione dell’offerta da parte di Aeroporti di Puglia, rispetto alla pubblicazione ufficiale della promozione da parte della compagnia.

Al di là di questa temporanea incongruenza, il Comitato “Vola Gino Lisa” esprime grande soddisfazione per l’attivazione di un collegamento internazionale di primo rilievo, considerato un tassello fondamentale per il rilancio dell’aeroporto foggiano.

“Occorre ora promuovere con forza questa opportunità sui canali turistici ufficiali,” si legge in una nota del Comitato, “per trasformare questo volo in un trampolino verso nuovi collegamenti internazionali”.

Resta alta l’attenzione sui lavori infrastrutturali in corso all’aeroporto “Gino Lisa”.

Alcuni interventi sono già partiti, ma il Comitato sottolinea come ci sia ancora molto da fare: in particolare, si attende l’attivazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco, ancora fermo sulla carta, e la definizione dell’iter amministrativo per il riconoscimento della continuità territoriale.

Infine, il Comitato ha annunciato per la fine della primavera le elezioni del nuovo Direttivo per il biennio 2025/2027, che includeranno anche la nomina del prossimo presidente. L’impegno civico dell’associazione, assicurano, proseguirà con la stessa determinazione.