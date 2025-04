Foggia. “La sede dell’associazione Giovanni Panunzi? Cade a pezzi” foto

LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANNI PANUNZIO CADE A PEZZI: IL COMUNE RESTA INERTE. CAMBIA CHIEDE UN INTERVENTO IMMEDIATO

Il movimento politico Cambia-Con Angiola esprime sconcerto e indignazione per la sospensione delle attività dell’associazione “Giovanni Panunzio – Legalità Eguaglianza Diritti”, costretta a fermarsi a causa delle condizioni disastrose in cui versa la propria sede di Via Scillitani, ex I Circoscrizione Arpi (foto allegate).

Parliamo di un luogo simbolo della lotta alle mafie e dell’impegno civile sul nostro territorio, che oggi – incredibilmente – versa in stato di abbandono strutturale, tra muri sgretolati, infiltrazioni e inagibilità diffusa. Un bene pubblico, di proprietà del Comune di Foggia, lasciato colpevolmente degradare nel silenzio e nell’inerzia dell’Amministrazione Episcopo.

È inaccettabile che un presidio di legalità venga trattato con tale disattenzione. È inaccettabile che un’associazione che porta avanti il nome e la memoria di Giovanni Panunzio, vittima di mafia, venga lasciata senza spazi e senza risposte.

Cambia chiede con forza all’Assessore alla Legalità che il Comune intervenga immediatamente per ripristinare la piena agibilità della sede, di quella specifica sede, garantendo all’Associazione Panunzio la possibilità di riprendere al più presto le sue attività. Se la lotta alle mafie non si sostiene con i fatti, ogni parola sulla legalità è solo vuota retorica .

Chiediamo un atto di responsabilità, e lo chiediamo ora.

Foggia, 18 aprile 2025

Nunzio Angiola, segretario provinciale di Cambia e consigliere comunale a Foggia

Mirella Losito, dirigente di Cambia