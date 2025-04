Grande successo per Jacopo Sol ad Amici 24. Colangelo - Giuliani: "Forza, San Severo è con te!"

IL GRANDE SUCCESSO DEL CANTAUTORE SANSEVERESE JACOPO SOL AD AMICI 24. IL SINDACO COLANGELO ED IL VICE SINDACO GIULIANI: “FORZA JACOPO, SAN SEVERO E’ CON TE!”.

“La Città di San Severo si stringe al nostro giovane cantautore concittadino Jacopo Sol – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo ed il Vice Sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani – che domani sera sarà impegnato in una nuova importante puntata di AMICI 24 in onda in prima serata su CANALE 5. Il nostro Jacopo ha conquistato il cuore di tutti, i suoi ultimi successi – DI TUTTI e COMPLICI – hanno riscosso un grandissimo successo con migliaia di visualizzazioni ed ascolti sulle varie piattaforme ed i social. San Severo è con Jacopo e con la sua bellissima voce per le ultime decisive puntate di AMICI”.

La seguitissima trasmissione di CANALE 5, un vero e proprio talent scout di cantanti ed artisti emergenti, si sta rivelando densa di soddisfazioni per il nostro giovanissimo artista, che domani sera con la sua voce sfiderà altri nove concorrenti, due dei quali saranno eliminati al termine della puntata.

“Sarà bello seguirlo anche domani sera – aggiungono il Sindaco Colangelo ed il Vice Sindaco Giuliani -, ma è anche importante seguire i suoi brani sulle varie piattaforme. Invitiamo tutti ad ascoltare i suoi pezzi – DI TUTTI e COMPLICI – che ad ogni modo stanno spopolando ovunque. Sulla piattaforma SPOTIFY il brano COMPLICI sta per tagliare i due milioni di ascolti, mentre DI TUTTI, l’ultimo suo pezzo, è a quasi mezzo milione di visualizzazioni. Ascoltare i suoi brani è di fondamentale importanza perché lo fa crescere ulteriormente. FORZA JACOPO SOL, San Severo è con te!”.

Il cantautore Jacopo Sol – all’anagrafe Jacopo Pio Porporino – è nato a San Severo e abita a Milano dove frequenta l’università Bocconi.

Nel corso della sua carriera ha firmato un brano per Giorgia, ha partecipato a Sanremo Giovani e pubblicato diversi singoli con Universal Music.