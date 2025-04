I grandi nomi della musica italiana a Bisceglie con il Dolmen Summer Fest

Nell’estate 2025 a Bisceglie si terrà la rassegna musicale “Dolmen Summer Fest”, una serie di concerti nei quali si alterneranno alcuni dei nomi più importanti della scena musicale attuale e non solo, tra i quali Rappresentante di lista, Mazzariello, Coma Cose, Willie Peyote e Francesco De Gregori, organizzata dall’agenzia Gs23, con la direzione artistica di Lele Sgherza.

Location principale del festival sarà la nuova Svevarena, un’area pensata per i grandi eventi in quella che da decenni rappresenta la zona del divertimento e della movida del territorio denominato Nord barese e che si propone oggigiorno con il nuovo brand “Costa Sveva” per un progetto di rinascita culturale e promozione territoriale.

Qui, venerdì 11 luglio si esibirà il gruppo La Rappresentante Di Lista, con una tappa del loro “Giorni felici summer edition”, tour estivo della formazione fondata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, con il quale propongono dal vivo i brani del loro quinto album, un mix di pop, indie pop ed elettronica, esaltato dalle influenze teatrali che arricchiscono le loro performance dal vivo. Ad aprire la serata sarà Mazzariello con il suo tour estivo “Karaoke & Nostalgia”, un viaggio musicale tra ironia e hit senza tempo, con una performance fuori dagli schemi. Martedì 22 ci saranno i Coma Cose con “Live 2025”, concerti itineranti nei quali California e Fausto Lama propongono i loro brani più apprezzati, che mescolano indie pop, pop rap con testi poetici e riflessivi, tra cui il successo sanremese “Cuoricini” e “Posti vuoti”. Venerdì 1 agosto nel nuovo contenitore artistico di Bisceglie, per il “Dolmen Summer Fest”, farà tappa il “Grazie ma no grazie tour” di Willie Peyote, il noto rapper che sta portando in giro l’omonima canzone con cui ha preso parte al Festival di Sanremo 2025, oltre alle sue hit caratterizzate da un hip-hop alternativo.

Come si intuisce facilmente dal nome, questo festival punta a valorizzare Bisceglie, città caratterizzata dalla presenza delle singolari strutture megalitiche preistoriche, ma ricca di bellezze paesaggistiche e architettoniche. Per tanto il festival si svolgerà anche in altri luoghi come nel caso di martedì 26 agosto, quando il “Dolmen Summer Fest” si sposterà nell’Arena del Mare per ospitare il live di Francesco De Gregori (evento patrocinato dal Comune di Bisceglie), con una data del suo “Rimmel 2025”, con il quale l’apprezzato cantautore celebra i cinquant’anni di uno dei suoi album più apprezzati, tra i più iconici della musica italiana, tra poesia, nostalgia e grandi emozioni.

“I dolmen sono un elemento identitario della città di Bisceglie – ha spiegato il direttore artistico Lele Sgherza –. Pertanto, abbiamo voluto inserirlo nel nome di questo festival che punta a valorizzare in toto questo comune attraverso la presenza dei grandi nomi della musica italiana, capaci di abbracciare un ampio target di pubblico”.

I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito Ticketone e attraverso i rivenditori autorizzati.

Svevarena: Via Ponte Lama 9 – Bisceglie (Bt)

Arena del mare – Panoramica Umberto Pater nostro 36 – Bisceglie (Bt)

Inizio concerti: 21.00

Info: 3355798601