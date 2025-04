Il lavoro che ti aspetta: recruiting day edilizia a Lucera

Foggia, 18 aprile 2025 – Il Centro per l’Impiego di Lucera organizza e promuove un Recruiting Day pensato per rispondere alle esigenze occupazionali dell’impresa Edil Cantieri srl, attiva nel settore dell’edilizia. L’iniziativa si terrà il prossimo 29 aprile, a partire dalle ore 10:00, presso la sede del CPI. Il Recruiting Day è uno strumento ormai consolidato, utilizzato dai Centri per l’Impiego di ARPAL Puglia per favorire un incontro rapido e diretto tra le aziende alla ricerca di personale e i cittadini in cerca di prima o nuova occupazione. Durante l’incontro, la Edil Cantieri SRL presenterà le proprie attività e le figure professionali ricercate. A seguire, si svolgeranno colloqui conoscitivi individuali tra i candidati e i responsabili dell’azienda, con il supporto del personale del Centro per l’Impiego.

I profili professionali cercati da Edil Cantieri SRL sono:

2 Manovali edili

2 Muratori

2 Operatori macchine operatrici (escavatori, bobcat, sollevatori telescopici, furgoni, ecc.)

2 Impiantisti elettrici

I candidati interessati potranno partecipare all’iniziativa, sostenere il colloquio direttamente con l’azienda e consegnare il proprio curriculum vitae.

Per informazioni di dettaglio sui profili richiesti, per candidarsi alle offerte di lavoro e iscriversi al recruiting è possibile visitare questo link.

Il Recruiting Day è un servizio pubblico, gratuito e aperto a tutti, ideato per facilitare l’incontro tra imprese alla ricerca di risorse umane e cittadini in cerca di lavoro. Un’occasione concreta per attivarsi e cogliere le opportunità occupazionali sul territorio.