Il Venerdì Santo a Foggia: Fede, silenzio e tradizione

Foggia, 18 aprile 2025 – Il Venerdì Santo a Foggia si conferma uno degli appuntamenti religiosi più sentiti e partecipati della città. Migliaia di fedeli hanno affollato il centro per assistere alla tradizionale processione dei Misteri, un rito che si rinnova di anno in anno con la stessa intensità emotiva e spirituale. La processione ha preso il via al calar della sera, in un’atmosfera densa di raccoglimento. Le statue dei Misteri – sette simulacri lignei che raccontano i momenti più dolorosi della Passione di Cristo – hanno sfilato per le vie cittadine, accompagnate da marce funebri e dal passo cadenzato dei portatori, in completo nero e con la fascia bianca.

Il momento più toccante, come da tradizione, si è consumato in Piazza XX Settembre, dove si è svolto l’incontro tra il simulacro del Cristo morto e quello della Madonna Addolorata. Un silenzio surreale ha accompagnato la scena, interrotto soltanto dal suono struggente della banda e dagli applausi commossi dei presenti. Grande partecipazione anche da parte dei giovani, delle confraternite e delle autorità locali. La processione, organizzata con cura millimetrica, ha rappresentato non solo un atto di fede, ma anche un forte richiamo identitario per l’intera comunità foggiana.

Numerosi fotografi e videomaker, tra cui il noto Enzo Maizzi, hanno immortalato i momenti salienti della serata, offrendo testimonianze visive di un evento che ogni anno continua a emozionare e a raccontare la devozione di una città intera. Il Venerdì Santo a Foggia non è solo un appuntamento religioso: è un rito collettivo che unisce passato e presente, fede e cultura, in un cammino di dolore e speranza.

di Giovanna Tampo

ph Enzo Maizzi