Iveco Foggia in sciopero: operai in piazza per il contratto e contro la crisi salariale ph AQCF-R

Proseguono le mobilitazioni negli stabilimenti italiani di Stellantis, Iveco e CNH Industrial. Le lavoratrici e i lavoratori stanno scioperando in massa nei siti produttivi di Mirafiori, Verrone, Pratola Serra, Termoli, Atessa e Cassino per quanto riguarda Stellantis, e a Piacenza, Foggia, Torino, Brescia e Suzzara per Iveco. Anche lo stabilimento CNH Industrial di Torino è coinvolto nella protesta. A darne notizia è la Fiom-Cgil, che in una nota ufficiale denuncia lo stallo nella trattativa per il rinnovo del biennio economico del Contratto specifico di lavoro. “La trattativa è ferma e ciò sta generando una vera e propria emergenza salariale – dichiarano Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile del settore mobilità, e Maurizio Oreggia, coordinatore nazionale automotive per la Fiom –. Il ricorso strutturale e prolungato agli ammortizzatori sociali, in particolare in Stellantis, sta erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori e impoverendo interi territori”.

La sigla sindacale chiede con forza aumenti salariali adeguati all’inflazione, a tutela del potere d’acquisto, e l’introduzione di forme di integrazione al reddito nei periodi in cui le aziende fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. “Non è accettabile – prosegue la Fiom – che l’uso degli ammortizzatori sia diventato la norma, anziché l’eccezione”. Il sindacato punta inoltre il dito contro l’assenza di un piano industriale chiaro e lungimirante. “Servono investimenti concreti e prospettive produttive certe per il futuro degli stabilimenti italiani – si legge ancora nella nota –. Nonostante i gruppi Stellantis, Iveco e CNH Industrial abbiano registrato anche nel 2024 utili record e distribuito dividendi miliardari, i lavoratori continuano a subire la riduzione delle giornate lavorative e quindi dei loro salari”.

Le proteste, annuncia la Fiom, continueranno nei prossimi giorni anche negli altri siti produttivi dei tre gruppi, compreso lo stabilimento Ferrari. È inoltre in corso una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro per confrontarsi direttamente con le lavoratrici e i lavoratori. In assenza di una ripresa del tavolo di trattativa, la Fiom non esclude l’inasprimento delle azioni di mobilitazione. Una vertenza che si fa sempre più delicata, mentre i lavoratori chiedono non solo dignità salariale, ma anche garanzie sul futuro occupazionale e industriale del settore automotive italiano.

Lo riporta l’Immediato.net