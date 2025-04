L’A.S.D. Funakoshi di Manfredonia trionfa al Campionato Nazionale Preagonisti Fesik: 26 medaglie e una pioggia di successi a Salsomaggiore Terme

SALSO MAGGIORE TERME – Un vero trionfo per l’A.S.D. Funakoshi di Manfredonia al Campionato Nazionale Preagonisti Fesik, svoltosi il 12 e 13 aprile a Salsomaggiore Terme. La prestigiosa competizione, che ha registrato numeri record con 1.416 partecipanti nelle gare individuali e 215 squadre in gara, ha visto il team sipontino imporsi con un bottino straordinario: 26 medaglie complessive, suddivise in 8 ori, 9 argenti e 9 bronzi.

Un risultato eccezionale frutto dell’impegno costante degli atleti e della professionalità dello staff tecnico, guidato dal Maestro Vincenzo Brigida (8° dan), dal coach Miky Brigida (2° dan) e dall’arbitro internazionale Salvatore Brigida (7° dan), punti di riferimento imprescindibili per la crescita del gruppo.

Tra i protagonisti assoluti spicca il nome di Gabriele Guerra, autore di un’impresa memorabile: oro nel kata individuale, oro nel kumite individuale, oro nel kata a squadre (insieme a Paolo Albanese e Mauro Gravinese) e argento nel kumite a squadre, totalizzando 18 punti e guadagnando il titolo di secondo miglior atleta dell’intero campionato.

Molti altri atleti della Funakoshi hanno brillato, conquistando il titolo di vice campioni d’Italia. Tra questi:

Paolo Albanese e Elena Albanese nel kata individuale

Davide Angeloni, Sofia Bergantino e Graziano Romito nel kumite individuale

Martina Rita Leone nel kata individuale

La squadra di kumite composta da Albanese, Guerra e Gravinese

Particolarmente significativa la prestazione di Mauro Gravinese, che in appena un anno di pratica ha conquistato il bronzo nel kumite individuale, l’oro nel kata a squadre e un sorprendente argento nella categoria open del kumite a squadre, superando avversari di grado superiore, fino alla cintura nera.

I bronzi sono andati anche a:

Paolo Albanese e Mauro Gravinese nel kumite individuale

Franco Romito e Graziano Romito nel kata individuale

Ancora Paolo Albanese, protagonista di una prestazione di alto livello in una categoria densissima di talento (26 partecipanti)

Una menzione d’onore per Sofia Bergantino, che ha centrato il terzo posto nel kata individuale, e per Davide Angeloni, Thiago Augusto Cicolella e Giulia Tomaiuolo, vincitori del primo posto in Coppa Italia rispettivamente nel kata (Angeloni), nel kumite (Cicolella e Tomaiuolo). Cicolella ha inoltre conquistato un bronzo nel kata, firmando un doppio podio.

A completare il quadro delle medaglie di bronzo:

Matteo Baldassarre, Thiago Augusto Cicolella (kumite), Giovanni Gelsomino e Matteo Giuseppe Guerra, tutti nel kumite individuale.

Buone anche le prove di Thomas Alberto Cicolella, Francesco Rignanese e Libera Tomaiuolo, che si sono distinti nelle specialità del kata e kumite.

Il bilancio finale certifica il momento di grande forma della Funakoshi, realtà sportiva in costante crescita, capace di competere ai massimi livelli nazionali grazie alla passione degli atleti e alla guida esperta dello staff.

«Siamo orgogliosi di ogni singolo atleta», hanno dichiarato i tecnici. «Tutti, indipendentemente dai risultati, hanno avuto il coraggio di uscire dalla propria comfort zone, mettendosi in gioco con determinazione e spirito di squadra».

Determinante anche il sostegno delle famiglie, presenti e partecipi in ogni fase della competizione, a testimonianza del forte legame tra palestra e territorio.

E ora lo sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento: il Campionato Nazionale Agonisti Fesik, in programma dal 9 all’11 maggio sempre a Salsomaggiore Terme, dove gli atleti sipontini torneranno a competere nelle specialità del kata e del kumite, individuali e a squadre.

Con queste premesse, la Funakoshi conferma il proprio ruolo di eccellenza nel panorama marziale italiano, portando in alto il nome di Manfredonia nel karate nazionale.

FOTOGALLERY