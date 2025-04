Manfredonia, Di Staso: "La maggioranza dell'Amministrazione La Marca si sgretola davanti ai cittadini"

Manfredonia, 18/04/2025. Questa mattina, la seduta del Consiglio Comunale convocata con urgenza per il Venerdì Santo è divenuta teatro di una clamorosa débâcle politica. La convocazione, senza apparenti ragioni urgenti, ha visto un’affluenza esigua, con solo una manciata di consiglieri della maggioranza presenti. Come testimoniato dal consigliere comunale Vincenzo Di Staso, presente alla seduta, la situazione si è fatta surreale in pochi minuti. I lavori sono iniziati con un ritardo ingiustificato, con l’unico segnale di vita proveniente dal Sindaco, che si è presentato in aula praticamente solo, insieme ad alcuni colleghi della minoranza e al Segretario Generale. Dopo oltre 45 minuti di attesa, finalmente è arrivato anche il Presidente del Consiglio, ma la situazione non è migliorata. La seduta, già di per sé ridotta, è stata sospesa per una “riunione dei capigruppo”, lasciando l’aula semideserta.

Una volta ripreso l’incontro, la scena si è rivelata tragicomica: la maggioranza si presentava con un solo consigliere in aula e la giunta quasi interamente assente. “Una scena che farebbe arrossire anche il comandante Schettino”, ha commentato Di Staso, rimarcando l’assoluto disinteresse della giunta nei confronti delle problematiche cittadine. Nonostante l’ordine del giorno comprendesse temi rilevanti come varianti urbanistiche, variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio, la seduta è stata rapidamente chiusa, con la prospettiva di una “definitiva chiusura del libro” politico per questa amministrazione.

La mancanza di trasparenza ha caratterizzato l’intero operato della giunta La Marca, ora agli sgoccioli. Di Staso esprime forte critica verso l’assenza di comunicazione tra l’amministrazione e i cittadini: “Non sappiamo cosa stia accadendo dietro le quinte, ma il disfacimento della maggioranza è ormai evidente.” L’auspicio ora, conclude il consigliere, è che il Sindaco venga a riferire pubblicamente in Consiglio Comunale, “non nelle stanze notarili”, per chiarire le cause della crisi che ha colpito il suo esecutivo.