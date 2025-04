MANFREDONIA (FOGGIA) – Salta la seduta del Consiglio Comunale convocata per oggi: l’assenza dei consiglieri di maggioranza ha portato alla dichiarazione di seduta deserta, facendo emergere in modo evidente una frattura all’interno dell’amministrazione cittadina.

Una crisi politica che, secondo il consigliere del Movimento 5 Stelle Giuseppe Totaro, rischia di compromettere il funzionamento delle istituzioni e di bloccare l’attività amministrativa.

All’ordine del giorno c’erano temi di rilievo, tra cui variazioni di bilancio, debiti fuori bilancio e alcune mozioni di interesse strategico, tra cui quella sul potenziamento del collegamento ferroviario Manfredonia–Foggia, proposta dallo stesso Totaro.

“Un’occasione mancata di confronto su un tema chiave per lo sviluppo del territorio”, denuncia il consigliere pentastellato, che bolla l’assenza della maggioranza come “inaccettabile” e “dannosa per la città”.

La mancata partecipazione ha impedito non solo la discussione degli atti, ma ha anche sollevato interrogativi sulle dinamiche interne alla coalizione di governo.

Una situazione che, secondo Totaro, richiede un immediato chiarimento da parte dell’amministrazione.

“Nei prossimi mesi – sottolinea – ci attendono scelte complesse e decisive per il futuro della città. È necessario ritrovare un clima di responsabilità e restituire centralità al dibattito politico e al ruolo del Consiglio Comunale”.

Totaro chiude citando Aldo Moro, ricordando che “il compito della politica è governare la crisi, non subirla”, lanciando un chiaro appello alla maggioranza: farsi carico delle proprie responsabilità e ristabilire un dialogo istituzionale trasparente e costruttivo.