Manfredonia piange Michele De Marco, gelataio e pasticciere: «Una notizia che ci lascia senza parole»

MANFREDONIA – È con profondo rammarico che la comunità di Manfredonia apprende la notizia della prematura scomparsa di Michele De Marco, conosciuto e stimato gelataio-pasticciere, venuto a mancare improvvisamente all’età di 45 anni.

Una notizia che ha colpito con forza non solo i suoi familiari, ma anche i tanti amici, clienti e conoscenti che negli anni avevano imparato ad apprezzarne la professionalità, il sorriso sincero e il carattere genuino. Michele era un volto noto, una presenza costante per molti: una persona semplice, laboriosa, sempre disponibile con tutti.

Stupore e incredulità attraversano in queste ore la città. In molti faticano ad accettare una perdita così improvvisa. «Un uomo buono, sempre con la battuta pronta e le mani in pasta per rendere felici gli altri», racconta chi lo conosceva bene.

La comunità si stringe con affetto intorno alla moglie, al figlio, al padre, al fratello, alle sorelle, e a tutti i parenti colpiti da questo dolore.

I funerali si svolgeranno sabato 19 aprile, alle ore 9:30, presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Regina di Siponto.

Alla famiglia De Marco, l’abbraccio di un’intera città.