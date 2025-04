Manfredonia. "Primavera Solidale 2025: un dono che semina speranza e comunità"

In un periodo dell’anno in cui la rinascita della natura si accompagna al desiderio di rinnovamento umano, la Primavera Solidale 2025 si conferma ancora una volta un progetto capace di coniugare spirito di comunità, sostegno concreto e sorrisi autentici. A rendere speciale questa edizione è stato un gesto di straordinaria generosità: la famiglia Gelsomino, da anni impegnata nel territorio con discrezione e cuore, ha scelto di sostenere attivamente l’iniziativa, contribuendo con una donazione che ha permesso la consegna di beni di prima necessità e dolci artigianali a oltre 120 famiglie in difficoltà.

Il progetto, promosso dall’associazione Il Sorriso di Cioccolato, nasce con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alle fasce più fragili della popolazione, specialmente in occasione delle festività pasquali e primaverili, spesso vissute con maggiore solitudine da chi si trova in condizioni di disagio economico o sociale.

Un piccolo gesto, un grande impatto

“Non si tratta solo di distribuire dolci o beni alimentari – spiega Laura Esposito, presidente dell’associazione – ma di portare un segnale di vicinanza, di ricordare a ogni persona che non è sola. Un sorriso, anche attraverso una semplice confezione di cioccolato, può fare la differenza”.

Grazie al contributo della famiglia Gelsomino, è stato possibile organizzare sette punti di distribuzione in città e nei paesi limitrofi, coinvolgendo oltre 50 volontari. L’intervento ha raggiunto non solo nuclei familiari in difficoltà economica, ma anche anziani soli, persone senza fissa dimora, e famiglie straniere in fase di integrazione.

I numeri della solidarietà

120 pacchi solidali consegnati

300 kg di prodotti dolciari e alimentari distribuiti

50 volontari coinvolti nell’iniziativa

7 punti di raccolta e distribuzione sul territorio

In un momento storico in cui, secondo l’ultimo rapporto ISTAT 2024, oltre 5,7 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà assoluta, iniziative come Primavera Solidale assumono un valore sempre più centrale. Soprattutto per i minori, che rappresentano il 14,2% dei poveri assoluti nel nostro Paese, la possibilità di ricevere un dono, un gioco, un sorriso può influire positivamente non solo sulla giornata, ma anche sulla percezione di sé e della comunità in cui vivono.

Solidarietà che unisce

“Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché crediamo che il benessere di una comunità si misuri dalla sua capacità di prendersi cura dei più fragili” – dichiarano i membri della famiglia Gelsomino – “e perché crediamo che donare non sia solo un atto di altruismo, ma anche un modo per educare i nostri figli ai valori della condivisione e della responsabilità sociale”.

L’associazione sta già pianificando le attività per l’estate e invita cittadini, imprese e realtà del territorio a unirsi: “Ogni contributo, anche piccolo, può fare tanto. Insieme possiamo costruire reti di speranza che durano nel tempo”.

Primavera Solidale 2025 è la dimostrazione concreta che, in un mondo attraversato da crisi e incertezze, la gentilezza e l’impegno collettivo sono ancora tra le forze più potenti a nostra disposizione.

🌸 Perché insieme si può fare tanto. E ogni sorriso donato è un seme di futuro. 🌸