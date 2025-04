Manfredonia senza maggioranza: salta il Consiglio comunale sulla condanna milionaria

Manfredonia – Una seduta consiliare deserta e uno scenario politico sempre più incerto: è questo il quadro che si è delineato oggi a Palazzo San Domenico, dove il Consiglio comunale convocato per discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, anche una pesante condanna economica per il Comune, non ha potuto procedere per mancanza del numero legale. La seduta è iniziata con ben 47 minuti di ritardo, a causa di tensioni evidenti all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Domenico La Marca. Dopo l’appello, è stata richiesta la sospensione dei lavori, ma al momento della ripresa i consiglieri di maggioranza non erano presenti in aula, causando di fatto lo scioglimento dell’assemblea.

Un episodio che segna, secondo i consiglieri comunali di Forza Italia, la definitiva rottura della coalizione di governo cittadino, a neanche un anno dalle elezioni. “Un comportamento grave e irrispettoso nei confronti della città e delle istituzioni – commentano da FI –. Non si può lasciare l’aula proprio mentre si dovrebbe discutere di questioni così delicate e rilevanti per il futuro della comunità”. Il punto più rilevante all’ordine del giorno riguardava infatti la sentenza di condanna del Comune di Manfredonia al pagamento di 2.574.000 euro, somma già gravata da oltre 11.000 euro di interessi per il ritardo negli adempimenti da parte dell’amministrazione.

“Manfredonia non merita tutto questo – prosegue la nota di Forza Italia –. La città ha bisogno di risposte, di responsabilità e di una guida politica all’altezza delle emergenze in corso. Oggi, invece, si è assistito a uno spettacolo indegno che dimostra come l’attuale maggioranza sia ormai politicamente implosa”. Il clima all’interno del Consiglio comunale si fa dunque sempre più teso, con interrogativi crescenti sul futuro della consiliatura. Intanto, i cittadini restano in attesa di chiarimenti concreti e, soprattutto, di risposte sul fronte amministrativo e finanziario.